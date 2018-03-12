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    Защита Рубана подала в суд апелляционную жалобу на его арест

    Тема:

    Дело Рубана: переговорщик или террорист? (598)

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    Адвокат главы Центра освобождения пленных в Украине Владимира Рубана Виталий Погосян сообщил, что отправил апелляцию в суд по почте.
    В Киеве избирают меру пресечения Рубану
    pravda.com.ua

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Защита главы Центра освобождения пленных в Украине Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке терактов, подала апелляционную жалобу на меру пресечения в виде содержания под стражей, избранную ему ранее судом в Киеве, сообщил в понедельник РИА Новости адвокат Виталий Погосян.

    Владимир Рубан в суде Киева
    Страна
    Дело ясное, что дело темное. Кто-то темнит с делом Рубана

    Рубан был задержан СБУ в минувший четверг при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Как утверждают в ведомстве, в машине у него было большое количество оружия. Спецслужбы подозревают Рубана в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия, суд арестовал его на два месяца.

    "Отправил апелляцию по почте", — сказал Погосян.

    Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что служба безопасности страны вызвала депутата Верховной рады Надежду Савченко на допрос по делу. Сообщалось, что Рубан вместе с Савченко посещал Донбасс. Однако пограничная служба не пропустила их на неподконтрольную Киеву территорию региона. СБУ запретила Рубану пересекать линию соприкосновения в Донбассе.

    Савченко присутствовала на суде в Киеве, где избиралась мера пресечения задержанному. Депутат Рады изъявила желание взять Рубана на поруки, однако суд его арестовал.

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