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    Дело Рубана: СБУ обнародовала лишь малую часть доказательств

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    Задержание Владимира Рубана в Донбассе и арест (590)

    (обновлено: )50305
    Как заявил представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко, обнародованные Службой безопасности Украины доказательства являются лишь пятой частью от того, что спецслужба имеет в своем распоряжении.
    Владимир Рубан в суде Киева
    pravda.com.ua

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Обнародованные Службой безопасности Украины доказательства по "Делу Рубана", которого задержали 8 марта при пересечении КПВВ "Майорск", являются лишь пятой частью от того, что спецслужба имеет в своем распоряжении.

    Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

    Кроме того, он отметил, что дело имеет судебную перспективу.

    Ранее сообщалось о задержании Рубана с якобы большим количеством оружия на линии соприкосновения в Донбассе 8 марта. Главу "Офицерского корпуса" сперва доставили в СИЗО Мариуполя, а затем в суд.

    Украинский волонтер Мирослав Гай связал Рубана с ФСБ России. По его словам, задержанный внедрял в Украину агентов российских спецслужб под видом пленных.

    Смотрите также: Появилось видео выступления Рубана в суде в Киеве

    Владимир Рубан известен как посредник Киева по обмену пленными с самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР, работавший с самого начала вооруженного конфликта в Донбассе весной 2014 года.

    Днем, 9 марта, суд Киева арестовал его на 2 месяца.

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