Дело Рубана: СБУ обнародовала лишь малую часть доказательств

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Обнародованные Службой безопасности Украины доказательства по "Делу Рубана", которого задержали 8 марта при пересечении КПВВ "Майорск", являются лишь пятой частью от того, что спецслужба имеет в своем распоряжении.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

Кроме того, он отметил, что дело имеет судебную перспективу.

Ранее сообщалось о задержании Рубана с якобы большим количеством оружия на линии соприкосновения в Донбассе 8 марта. Главу "Офицерского корпуса" сперва доставили в СИЗО Мариуполя, а затем в суд.

Украинский волонтер Мирослав Гай связал Рубана с ФСБ России. По его словам, задержанный внедрял в Украину агентов российских спецслужб под видом пленных.

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Владимир Рубан известен как посредник Киева по обмену пленными с самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР, работавший с самого начала вооруженного конфликта в Донбассе весной 2014 года.

Днем, 9 марта, суд Киева арестовал его на 2 месяца.