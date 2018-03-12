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    У Савченко объяснили, почему она не придет на допросу по делу Рубана

    Тема:

    Дело Рубана: переговорщик или террорист? (598)

    (обновлено: )28750
    Пресс-секретарь нардепа Татьяна Проторченко сообщила, что Надежда Савченко находится с рабочим визитом в ПАСЕ, где у нее запланированы встречи с европарламентариями.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат Надежда Савченко находится с рабочим визитом в ПАСЕ, поэтому не сможет прийти на допрос в СБУ.

    При описи оружия, изъятого у Рубана загорелся снаряд
    Украинская правда
    При изъятии оружия у Рубана загорелся снаряд

    Об этом сообщила пресс-секретарь нардепа Татьяна Проторченко.

    "Надежда Савченко находится с рабочим визитом в ПАСЕ,  где у нее запланированы встречи с европарламентариями по вопросам освобождения украинских политзаключенных из РФ. Повесток, приглашений или любых других документов, Надежда Викторовна, соответственно не получала", — сообщила Проторченко.

    Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что  Савченко вызвали на допрос 13 марта в деле против главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана, однако сегодня она покинула территорию Украины. 

    Напомним, Савченко 9 марта пришла на суд к Рубану и отдала ему честь.

    Ранее сообщалось о задержании Рубана с якобы большим количеством оружия на линии соприкосновения в Донбассе 8 марта. Главу "Офицерского корпуса" сперва доставили в СИЗО Мариуполя, а затем в суд.

    Украинский волонтер Мирослав Гай связал Рубана с ФСБ России. По его словам, задержанный внедрял в Украину агентов российских спецслужб под видом пленных.

    Смотрите также: Появилось видео выступления Рубана в суде в Киеве

    Владимир Рубан известен как посредник Киева по обмену пленными с самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР, работавший с самого начала вооруженного конфликта в Донбассе весной 2014 года.

    Днем, 9 марта, суд Киева арестовал его на 2 месяца.

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