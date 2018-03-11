Соцсети: арест "террориста" Рубана - крайне мутная история

Тимур Громов, РИА Новости Украина
Громким выдалось в этом году 8 марта. Увы, но история эта абсолютно непраздничная: при выезде из неподконтрольной Украине территории Донбасса с арсеналом оружия задержали руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Уже на следующий день, 9 марта, Шевченковский райсуд Киева арестовал его на 2 месяца без определения размера залога.
Владимир Рубан известен как посредник Киева по обмену пленными с ДНР и ЛНР, работавший с самого начала вооруженного конфликта в Донбассе весной 2014 года. СБУ предъявила ему подозрение в подготовке теракта и незаконном хранении оружия. Следствие считает, что Рубан готовил покушение на президента Петра Порошенко и других политиков, расстрел зданий Верховной Рады и администрации президента для дестабилизации ситуации.
Позже представитель МВД Артем Шевченко заявил, что обнародованные СБУ доказательства являются лишь пятой частью от того, что спецслужба имеет в своем распоряжении. Однако в украинском сегменте соцсетей и без особых доказательств история Рубана вызвала много противоречивых комментариев: