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    Соцсети: арест "террориста" Рубана - крайне мутная история

    Тема:

    Задержание Владимира Рубана в Донбассе и арест (592)

    (обновлено: )142784
    Холодное начало марта подогрела очередная скандальная история: на блокпосту Донбасса с арсеналом оружия был арестован руководитель организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан. В чем обвиняют известного "переговорщика"?
    Владимир Рубан в суде Киева
    pravda.com.ua

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Громким выдалось в этом году 8 марта. Увы, но история эта абсолютно непраздничная: при выезде из неподконтрольной Украине территории Донбасса с арсеналом оружия задержали руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Уже на следующий день, 9 марта, Шевченковский райсуд Киева арестовал его на 2 месяца без определения размера залога.

    СБУ показала оперативное видео задержания Рубана. Видео
    Видеоканал СБУ на Youtube
    СБУ показала оперативные кадры задержания Рубана

    Владимир Рубан известен как посредник Киева по обмену пленными с ДНР и ЛНР, работавший с самого начала вооруженного конфликта в Донбассе весной 2014 года. СБУ предъявила ему подозрение в подготовке теракта и незаконном хранении оружия. Следствие считает, что Рубан готовил покушение на президента Петра Порошенко и других политиков, расстрел зданий Верховной Рады и администрации президента для дестабилизации ситуации.

    Позже представитель МВД Артем Шевченко заявил, что обнародованные СБУ доказательства являются лишь пятой частью от того, что спецслужба имеет в своем распоряжении. Однако в украинском сегменте соцсетей и без особых доказательств история Рубана вызвала много противоречивых комментариев:

    Принтскрин со страницы Facebook
    Принтскрин со страницы Facebook
    Принтскрин со страницы Facebook
    Принтскрин со страницы Facebook
    Принтскрин со страницы Facebook
    Принтскрин со страницы Facebook
    Принтскрин со страницы Facebook
    Принтскрин со страницы Facebook
    Принтскрин со страницы Facebook
    Принтскрин со страницы Facebook
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