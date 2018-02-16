В Мюнхене проходит встреча Климкина и Лаврова

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин проводит встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент РИА Новости.

В последний раз главы МИД Украины и РФ провели телефонные переговоры 15 января, в ходе которых обсудили перспективы выполнения минских соглашений. В декабре 2017 года в Вене по инициативе украинской стороны состоялась первая за долгое время встреча Лаврова и Климкина в двустороннем формате.

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Нынешняя встреча проходит вскоре после трехлетия со дня подписания Комплекса мер по имплементации минских соглашений по урегулированию в Донбассе. Большая часть этих соглашений остается невыполненной.

Климкин перед встречей в Мюнхене высказал надежду на то, что в ходе переговоров удастся обсудить то, "каким образом должна выглядеть миротворческая миссия" в Донбассе. Киев добивается введения на восток Украины миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает эту идею, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев же считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

А Лавров обсудил "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером вопросы содействия урегулированию конфликта в Донбассе.