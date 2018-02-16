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    В Мюнхене проходит встреча Климкина и Лаврова

    Тема:

    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания (21)

    (обновлено: )36621
    Павел Климкин перед встречей в Мюнхене высказал надежду на то, что в ходе переговоров удастся обсудить то, "каким образом должна выглядеть миротворческая миссия" в Донбассе.
    Сергей Лавров и Павел Климкин (слева направо)
    Associated Press Michael Sohn

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин проводит встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент РИА Новости.

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    В последний раз главы МИД Украины и РФ провели телефонные переговоры 15 января, в ходе которых обсудили перспективы выполнения минских соглашений. В декабре 2017 года в Вене по инициативе украинской стороны состоялась первая за долгое время встреча Лаврова и Климкина в двустороннем формате.

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    Нынешняя встреча проходит вскоре после трехлетия со дня подписания Комплекса мер по имплементации минских соглашений по урегулированию в Донбассе. Большая часть этих соглашений остается невыполненной. 

    Климкин перед встречей в Мюнхене высказал надежду на то, что в ходе переговоров удастся обсудить то, "каким образом должна выглядеть миротворческая миссия" в Донбассе. Киев добивается введения на восток Украины миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает эту идею, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев же считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

    А Лавров обсудил "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером вопросы содействия урегулированию конфликта в Донбассе.

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