Немцы намерены отправить своих солдат в Донбасс - Бундесвер

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина.DW.
По его словам, в случае введения в Донбасс миротворцев Германия "примет в этом активное участие".
Также он сообщил, что текст соглашения между консерваторами из ХДС/ХСС и социал-демократами о формировании новой "большой коалиции", где говорится о возможной миротворческой миссии ООН на Донбассе, рассматривается как путь к миру в регионе.
Эксперт по вопросам обороны партии "зеленых" Германии Катя Койль заявила, что Германия должна поддержать такую миссию "в зависимости от потребности", в случае принятия Советом Безопасности ООН соответствующего решения.
По ее словам, именно такое решение Совбеза стало бы "успехом дипломатии".
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что абсолютное большинство стран-членов Совета безопасности ООН поддерживает идею введения миротворческой миссии в Донабасс.