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    Немцы намерены отправить своих солдат в Донбасс - Бундесвер

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    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (536)

    (обновлено: )44312
    Как заявил уполномоченный Бундесвера по вопросам вооруженных сил, в случае введения в Донбасс миротворцев Германия "примет в этом активное участие".
    Флаг Германии
    TOBIAS SCHWARZ / AFP

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. 

    Люди в районе временного пункта пропуска Станица Луганская между Украиной и ЛНР. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Минский процесс: по Донбассу результаты есть и будут
    Германия рассчитывает на участие немецких военных в миротворческой миссии ООН на Донбассе, заявил уполномоченный Бундесвера по вопросам вооруженных сил Ханс-Петер Бартельс, передает DW.

    По его словам, в случае введения в Донбасс миротворцев Германия "примет в этом активное участие".

    Также он сообщил, что текст соглашения между консерваторами из ХДС/ХСС и социал-демократами о формировании новой "большой коалиции", где говорится о возможной миротворческой миссии ООН на Донбассе, рассматривается как путь к миру в регионе.

    Эксперт по вопросам обороны партии "зеленых" Германии Катя Койль заявила, что Германия должна поддержать такую ​​миссию "в зависимости от потребности", в случае принятия Советом Безопасности ООН соответствующего решения.

    По ее словам, именно такое решение Совбеза стало бы "успехом дипломатии".

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что абсолютное большинство стран-членов Совета безопасности ООН поддерживает идею введения миротворческой миссии в Донабасс.

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