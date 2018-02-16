Немцы намерены отправить своих солдат в Донбасс - Бундесвер

TOBIAS SCHWARZ / AFP

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина.

Германия рассчитывает на участие немецких военных в миротворческой миссии ООН на Донбассе, заявил уполномоченный Бундесвера по вопросам вооруженных сил Ханс-Петер Бартельс, передает DW

По его словам, в случае введения в Донбасс миротворцев Германия "примет в этом активное участие".

Также он сообщил, что текст соглашения между консерваторами из ХДС/ХСС и социал-демократами о формировании новой "большой коалиции", где говорится о возможной миротворческой миссии ООН на Донбассе, рассматривается как путь к миру в регионе.

Эксперт по вопросам обороны партии "зеленых" Германии Катя Койль заявила, что Германия должна поддержать такую ​​миссию "в зависимости от потребности", в случае принятия Советом Безопасности ООН соответствующего решения.

По ее словам, именно такое решение Совбеза стало бы "успехом дипломатии".

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что абсолютное большинство стран-членов Совета безопасности ООН поддерживает идею введения миротворческой миссии в Донабасс.