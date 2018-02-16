Лавров обсудил Донбасс с генсеком ОБСЕ

КИЕВ, 16 фев – РИА Новости Украина. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером вопросы содействия урегулированию конфликта в Донбассе, сообщил в пятницу МИД РФ.

"Были обсуждены вопросы содействия ОБСЕ урегулированию конфликта на востоке Украины", — указано в сообщении.

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Кроме того, стороны обсудили общее состояние дел в ОБСЕ, "перспективы повышения её эффективности как площадки межгосударственного диалога по актуальным проблемам общеевропейской безопасности".

Ранее в пятницу ситуацию на востоке Украины Гремингер обсудил со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.