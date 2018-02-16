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    Лавров обсудил Донбасс с генсеком ОБСЕ

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    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания (21)

    (обновлено: )23231
    По данным российского внешнеполитического ведомства, Сергей Лавров обсудил вопросы содействия ОБСЕ урегулированию конфликта на востоке Украины. Встреча прошла "на полях" Мюнхенской конференции.
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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    КИЕВ, 16 фев – РИА Новости Украина. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером вопросы содействия урегулированию конфликта в Донбассе, сообщил в пятницу МИД РФ.

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    "Были обсуждены вопросы содействия ОБСЕ урегулированию конфликта на востоке Украины", — указано в сообщении.

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    Кроме того, стороны обсудили общее состояние дел в ОБСЕ, "перспективы повышения её эффективности как площадки межгосударственного диалога по актуальным проблемам общеевропейской безопасности".

    Ранее в пятницу ситуацию на востоке Украины Гремингер обсудил со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.

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