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    Климкин надеется обсудить с Лавровым миротворческую миссию в Донбассе

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    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания (14)

    (обновлено: )24203
    Министр иностранных дел Украины намерен обсудить с российским коллегой "как должна выглядеть миротворческая миссия" в Донбассе. Встреча должна состоятся во время Мюнхенской конференции по безопасности.
    Сергей Лавров и Павел Климкин (слева направо)
    Associated Press Michael Sohn

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что перед заседанием глав МИД "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия и Украина) в Мюнхене рассчитывает встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым и обсудить с ним формат миротворческой миссии в Донбассе.

    "Планирую встретиться с Лавровым… буду говорить с ним о том, каким образом должна выглядеть миротворческая миссия", — сказал Климкин во время общения с журналистами в Мюнхене, трансляцию вели украинские телеканалы.

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    Кроме того, Климкин заявил, что рассчитывает обсудить с Лавровым обмен пленными между Киевом и Донбассом, а также вопрос об осужденных в РФ украинцах.

    Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко 16-17 февраля направляется с рабочим визитом в Германию для участия в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. В рамках визита Порошенко проведет двусторонние встречи с руководителями ООН и НАТО, высокими представителями США, руководством государств-членов и институтов Евросоюза.

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