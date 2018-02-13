наверх
13.02.201816:20
Курсы валют НБУ
  • USD26.84- 0.22
  • EUR32.91- 0.29
Рубрики
Ещё
    Политика

    ЕС потребовал от Киева полный доступ к документам спецслужб

    (обновлено: )99483
    Глава Консультативной миссии Европейского союза Кястутис Ланчинскас заявил, что для эффективной работы отношения между КМЕС и Киевом должны быть максимально открытыми и доверительными.
    Глава Консультативной миссии Европейского союза Кястутис Ланчинскас
    eurointegration.com.ua

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Сотрудники Консультативной миссии Европейского союза требуют от украинских госструктур полный доступ к внутренним документам, сообщил глава КМЕС Кястутис Ланчинскас в интервью "Украинской правде".

    Украинцы празднуют День Независимости
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Atlantic Council: почему украинцы массово уезжают из страны

    По его словам, европейские аудиторы приехали в Украину не контролировать власти, а помогать им "построить государство" и проводить реформы. При этом, как отметил Ланчинскас, для эффективной работы отношения между КМЕС и Киевом должны быть максимально открытыми и доверительными.

    "Например, один ваш орган попросил нас провести аудит системы, но как только мы взялись за работу, то услышали: "Наша структура секретная, внутренние документы секретные". Мы отказались так работать. Как мы можем провести аудит, не имея доступа к документам? Что мы будем оценивать?" — сказал он.

    Ланчинскас не стал называть службу, о которой идет речь, однако журналист издания предположил, что речь идет о Службе Безопасности Украины. Самыми открытыми же госорганами чиновник назвал МВД и Нацполицию. Помимо указанных структур в мандат КМЕС также входит реформа работы прокуратуры и пограничной службы.

    Ранее в украинском представительстве Евросоюза заявили, что внедрение европейских и международных стандартов в сфере аудита является частью обязательств Украины в контексте Соглашения об ассоциации с ЕС.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Украины Петр Порошенко на переговорах в Минске.
    Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Болельщицы КНДР на Олимпиаде-2018
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?