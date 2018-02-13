ЕС потребовал от Киева полный доступ к документам спецслужб

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Сотрудники Консультативной миссии Европейского союза требуют от украинских госструктур полный доступ к внутренним документам, сообщил глава КМЕС Кястутис Ланчинскас в интервью "Украинской правде".

По его словам, европейские аудиторы приехали в Украину не контролировать власти, а помогать им "построить государство" и проводить реформы. При этом, как отметил Ланчинскас, для эффективной работы отношения между КМЕС и Киевом должны быть максимально открытыми и доверительными.

"Например, один ваш орган попросил нас провести аудит системы, но как только мы взялись за работу, то услышали: "Наша структура секретная, внутренние документы секретные". Мы отказались так работать. Как мы можем провести аудит, не имея доступа к документам? Что мы будем оценивать?" — сказал он.

Ланчинскас не стал называть службу, о которой идет речь, однако журналист издания предположил, что речь идет о Службе Безопасности Украины. Самыми открытыми же госорганами чиновник назвал МВД и Нацполицию. Помимо указанных структур в мандат КМЕС также входит реформа работы прокуратуры и пограничной службы.

Ранее в украинском представительстве Евросоюза заявили, что внедрение европейских и международных стандартов в сфере аудита является частью обязательств Украины в контексте Соглашения об ассоциации с ЕС.