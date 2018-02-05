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    Гройсман: Стець и Кутовой могут остаться в Кабмине

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    По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, по вопросу увольнения Стеця и Кутового происходит "диалог в рамках коалиции".
    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что кто-то из министров, подавших в отставку, может остаться на работе.

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    Об этом он заявил в понедельник на брифинге в парламенте.

    Увольнением министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового и министра информационной политики Юрия Стеця занимается Верховная Рада.

    "Идут консультации, и посмотрим, что будет нужно для того, чтобы определить окончательные кандидатуры на те должности, с которых будут освобождены парламентом министры. Возможно, кто-то и останется работать", — цитирует "Украинская правда" Гройсмана. 

    По словам премьера, по этому вопросу происходит "диалог в рамках коалиции".

    Ранее сообщалось, что министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой подал в отставку из-за несогласия с земельной реформой, предлагаемой правительством, а также из-за напряженных отношений с премьер-министром.

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