Гройсман: Стець и Кутовой могут остаться в Кабмине

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что кто-то из министров, подавших в отставку, может остаться на работе.

Об этом он заявил в понедельник на брифинге в парламенте.

Увольнением министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового и министра информационной политики Юрия Стеця занимается Верховная Рада.

"Идут консультации, и посмотрим, что будет нужно для того, чтобы определить окончательные кандидатуры на те должности, с которых будут освобождены парламентом министры. Возможно, кто-то и останется работать", — цитирует "Украинская правда" Гройсмана.

По словам премьера, по этому вопросу происходит "диалог в рамках коалиции".

Ранее сообщалось, что министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой подал в отставку из-за несогласия с земельной реформой, предлагаемой правительством, а также из-за напряженных отношений с премьер-министром.