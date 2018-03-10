Уходя из министерства, Кутовой оставляет преемнику целый ворох системных проблем. Хотя представляется, что этот же тезис можно будет воспроизвести сразу после отставки следующего министра агрополитики.
Если чиновник такого высокого ранга видит, что в данной конфигурации невозможно реализовать свои планы и обещания – он уходит, отмечает политолог Андрей Золотарев, комментируя отставку министра аграрной политики Тараса Кутового.
Накануне суд обязал "ПриватБанк" вернуть более 1 млрд грн Суркису, в "Ощадбанк" анонсировали запуск бухгалтерской программы вместо запрещенной "1С", а на Закарпатье снесли стелы на венгерском языке. Помимо этого вчера был избран новый глава ВОЗ.
Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой во вторник заявил, что подал в отставку. источники в Администрации президента отмечают, что Кутовой не был согласен с предлагаемой Кабмином земельной реформой.
Согласно данным Минагро, Украина поставила рекорд в экспорте зерновых культур на внешние рынки впервые за годы независимости – было экспортировано более 39 миллионов тонн зерна, что на 13% больше, чем в предыдущем сезоне.
Министр аграрной политики и продовольствия также ожидает от главой Государственной службы по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей эффективных действий в контексте борьбы с африканской чумой свиней и дерматитом.
Как уточнил Тарас Кутовой, высшие результаты показала Винницкая область, собрав 5,4 миллиона тонн, Одесская — 4,5 миллиона тонн, Полтавская и Харьковская области — около 4 миллиона тонн, Черкасская — 3,7 миллиона тонн.
По словам министра аграрной политики Тараса Кутового, ведомство станет Министерством аграрной политики, "а не министерством управления государственных предприятий с токсическими моментами, которые с этим связаны".
В Украине уже 13 лет действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. По словам Тараса Кутового, он рассчитывает на принятие закона "Об обороте сельскохозяйственных земель" этой осенью.
Кутовой – выходец из партии "УДАР". 28 октября 2012 года избран народным депутатом Украины от одномандатного округа №151 в Полтавской области. В парламенте был первым заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".