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    Тарас Кутовой

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 17
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    Кабинет министров Украины
    Гройсман: Стець и Кутовой могут остаться в Кабмине
    13:18 05.02.2018
    106
    По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, по вопросу увольнения Стеця и Кутового происходит "диалог в рамках коалиции".
    Уборка урожая. Архивное фото
    Украина как "аграрная сверхдержава" в зеркале отставки министра Кутового
    13:07 28.05.2017
    1523
    Уходя из министерства, Кутовой оставляет преемнику целый ворох системных проблем. Хотя представляется, что этот же тезис можно будет воспроизвести сразу после отставки следующего министра агрополитики.
    Андрей Золотарев. Архивное фото
    Золотарев о непоправимых потерях: почему ушел Кутовой
    16:46 24.05.2017
    990
    Если чиновник такого высокого ранга видит, что в данной конфигурации невозможно реализовать свои планы и обещания – он уходит, отмечает политолог Андрей Золотарев, комментируя отставку министра аграрной политики Тараса Кутового.
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Хроника 23 мая: языковые квоты на ТВ, переименование Мукачево, новый глава ВОЗ
    09:05 24.05.2017
    893
    Накануне суд обязал "ПриватБанк" вернуть более 1 млрд грн Суркису, в "Ощадбанк" анонсировали запуск бухгалтерской программы вместо запрещенной "1С", а на Закарпатье снесли стелы на венгерском языке. Помимо этого вчера был избран новый глава ВОЗ.
    Андрей Золотарев
    Квоты на язык, визы с РФ и отставки в Кабмине. Мнение Золотарева
    08:06 24.05.2017
    121975% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Верховная Рада приняла закон о введении квоты 75% на украинский язык в телевизионном эфире, Юрий Луценко в среду отчитается в ВР за год своей работы, а Тарас Кутовой решил подать в отставку.
    Тарас Кутовой
    Кутовой ушел из-за отношений с Гройсманом и земельной реформы - СМИ
    22:57 23.05.2017
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    Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой во вторник заявил, что подал в отставку. источники в Администрации президента отмечают, что Кутовой не был согласен с предлагаемой Кабмином земельной реформой.
    Тарас Кутовой
    Министр аграрной политики Украины подал в отставку
    19:27 23.05.2017
    831
    Министр Тарас Кутовый сообщил, что после отставки в ближайшее время планирует сосредоточиться на вопросах привлечения инвестиций в экономику Украины.
    Тарас Кутовой
    Кутовой: США готовы обсудить с Украиной импорт пшеницы
    20:12 31.01.2017
    259
    Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой сообщил, что США заинтересованы в первую очередь в органической пшенице.
    Уборка урожая. Архивное фото
    Украина экспортировала рекордные 39 млн тонн зерновых в прошлом году
    15:25 04.01.2017
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    Согласно данным Минагро, Украина поставила рекорд в экспорте зерновых культур на внешние рынки впервые за годы независимости – было экспортировано более 39 миллионов тонн зерна, что на 13% больше, чем в предыдущем сезоне.
    Тарас Кутовой
    Кутовой поручил активизировать борьбу с птичьим гриппом
    23:50 02.12.2016
    46Грипп: новая эпидемия, новые жертвы
    Министр аграрной политики и продовольствия также ожидает от главой Государственной службы по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей эффективных действий в контексте борьбы с африканской чумой свиней и дерматитом.
    Уборка зерновых. Архивное фото
    Украина соберет рекордный урожай зерновых в 64 млн тонн - министр
    01:50 19.11.2016
    623
    Как уточнил Тарас Кутовой, высшие результаты показала Винницкая область, собрав 5,4 миллиона тонн, Одесская — 4,5 миллиона тонн, Полтавская и Харьковская области — около 4 миллиона тонн, Черкасская — 3,7 миллиона тонн.
    Тарас Кутовой
    В Минагропроде объяснили, что мешает украинским товарам выйти на рынки ЕС
    15:49 25.10.2016
    463
    Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой заявил, что украинские товары слишком конкурентоспособны, а себестоимость производства этой продукции очень низкая.
    Свиньи
    В Украине сложная ситуация в связи со вспышками АЧС - министр
    19:53 04.09.2016
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    Как сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой, ни вакцины, ни противодействия АЧС в мире в данный момент не существует. Единственный способ – это сожжение животного.
    Тарас Кутовой
    Кутовой заявил, что Минагрополитики "будет очищено"
    06:18 21.05.2016
    113Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    По словам министра аграрной политики Тараса Кутового, ведомство станет Министерством аграрной политики, "а не министерством управления государственных предприятий с токсическими моментами, которые с этим связаны".
    Сельскохозяйственные работы
    В Украине планируют разрешить продажу прав на земли сельхозназначения
    19:12 20.05.2016
    456Украина: навстречу реформам или катастрофе?
    Как заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовый возможность залога прав аренды земли сельскохозяйственного назначения даст аграриям доступ к дешевым кредитам.
    Тарас Кутовой
    Закон об обороте сельхозземель могут принять осенью - министр
    23:20 11.05.2016
    124Украина: навстречу реформам или катастрофе?
    В Украине уже 13 лет действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. По словам Тараса Кутового, он рассчитывает на принятие закона "Об обороте сельскохозяйственных земель" этой осенью.
    Тарас Кутовой
    Тарас Кутовой. Справка
    11:17 15.04.2016
    270Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Кутовой – выходец из партии "УДАР". 28 октября 2012 года избран народным депутатом Украины от одномандатного округа №151 в Полтавской области. В парламенте был первым заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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