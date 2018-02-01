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    Экономика

    Гройсман назвал общие задачи для бизнеса Украины и США

    (обновлено: )13501
    Как отметил премьер-министр Владимир Гройсман, власть заинтересована в том, чтобы бизнес развивался, создавались новые рабочие месте, наращивалось производство.
    Владимир Гройсман
    @volodymyrgroysman

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Украина и Соединенные Штаты Америки являются стратегическими партнерами, имеющими общие задачи и интересы.

    Александр Гончаров
    Александр Гончаров / Facebook
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    Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман во время ежегодной встречи в Американской торговой палате в Украине.

    "Мы действительно важные стратегические партнеры, и в этот исторический период времени Соединенные Штаты Америки для нашей страны играют чрезвычайно знаковую роль в отстаивании территориальной целостности, в восстановлении нашей экономики, в защите наших национальных интересов и борьбы за демократию на континенте", — сказал Гройсман.

    По словам премьера, украинская власть заинтересована в том, чтобы бизнес развивался, создавались новые рабочие месте, наращивалось производство, потому что это интересует бизнес. "У нас общие задачи и интересы", — сказал Гройсман.

    Гройсман также пообещал американским бизнесменам построить в Украине доброжелательную систему для бизнеса.

    Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд оценивает рост экономики в Украине в 2017 году на уровне 2%.

     

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