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    Принятый Варшавой закон противоречит интересам самой Польши - Арьев

    (обновлено: )19205
    Депутат Верховной Рады от президентской фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев заявил, что необходимо провести консультации на уровне президентов Украины и Польши.
    Владимир Арьев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Польский закон о запрете пропаганды "бандеровской идеологии" противоречит интересам самой Польши, считает депутат Верховной Рады от президентской фракции "Блок Петра Порошенко", вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев.

    Флаги Польши и Украины. Архивное фото
    "Лісовий вісник"
    Украина: есть ли выбор между Польшей и Бандерой?

    Сенат (верхняя палата парламента) Польши минувшей ночью принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. В силу закон вступит после того, как его подпишет президент Анджей Дуда. Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу.

    "Надо провести консультации на уровне президентов и, возможно, тогда, как последний шанс, президент Польши поймет, что эти вещи противоречат интересам самой Польши", – приводит слова Арьева прес-служба партии.

    В свою очередь депутат от этой же партии Александр Бригинец заявил, что выходит из межпарламентской группы дружбы Украина-Польша и больше не будет ездить в Польшу из-за опасений быть арестованным.

    "Я прекращаю работу в межпарламентской группе дружбы Украина-Польша, потому что как носитель "бандеровской идеологии" не могу бывать в Польше, ведь буду там арестован. Я отменяю все варианты поездок в Польшу и через Польшу", — приводит его слова пресс-служба партии.

    В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

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