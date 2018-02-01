Принятый Варшавой закон противоречит интересам самой Польши - Арьев

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Польский закон о запрете пропаганды "бандеровской идеологии" противоречит интересам самой Польши, считает депутат Верховной Рады от президентской фракции "Блок Петра Порошенко", вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев.

Сенат (верхняя палата парламента) Польши минувшей ночью принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. В силу закон вступит после того, как его подпишет президент Анджей Дуда. Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу.

"Надо провести консультации на уровне президентов и, возможно, тогда, как последний шанс, президент Польши поймет, что эти вещи противоречат интересам самой Польши", – приводит слова Арьева прес-служба партии.

В свою очередь депутат от этой же партии Александр Бригинец заявил, что выходит из межпарламентской группы дружбы Украина-Польша и больше не будет ездить в Польшу из-за опасений быть арестованным.

"Я прекращаю работу в межпарламентской группе дружбы Украина-Польша, потому что как носитель "бандеровской идеологии" не могу бывать в Польше, ведь буду там арестован. Я отменяю все варианты поездок в Польшу и через Польшу", — приводит его слова пресс-служба партии.

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.