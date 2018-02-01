Скандальный закон. Израильский министр призвал отозвать посла из Польши

КИЕВ, 1 фев – РИА Новости Украина. Израильский министр транспорта и разведки Исраэль Кац призвал отозвать посла из Польши, власти которой продолжают продвигать законопроект, криминализирующий высказывания о причастности поляков к преступлениям времен Второй мировой войны, включая геноцид евреев.

Проигнорировав израильские протесты, верхняя палата польского парламента минувшей ночью одобрила инициативу, которая теперь поступает на подпись президента.

"Министр транспорта и разведки Исраэль Кац призвал сегодня главу правительства и министра иностранных дел Биньямина Нетаньяху отдать распоряжение о срочном отзыве в Иерусалим посла Израиля в Польше для проведения консультаций", — сообщила пресс-служба министра.

Пакет поправок к закону об Институте национальной памяти предполагает введение наказания до трех лет тюрьмы всякому, кто будет "публично и вопреки фактам" утверждать, что польский народ или Республика Польша несут "ответственность или соответственность за нацистские преступления, совершенные Третьим Рейхом" или иные "преступления против мира, человечности или военные преступления".

"Закон, принятый польским парламентом, может иметь тяжелые последствия. Он означает отказ от ответственности и отрицание участия Польши в Холокосте. В выборе между соображениями внешней политики и моральными ценностями, должна быть четкая позиция: увековечивание жертв Холокоста должно быть приоритетным", — заявил Кац.

Сенат (верхняя палата парламента) Польши принял закон об уголовной ответственности за пропаганду "идеологии украинских националистов", "Волынской резни" и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать. Следующим шагом в принятии закона будет его подписание президентом Польши Анджеем Дудой.