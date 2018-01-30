Порошенко прокомментировал "кремлевский доклад" США

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Вашингтон за "кремлевский доклад".

Ранее сообщалось, что США внесли в "кремлевский список" все руководство российского правительства, включая премьер-министра Дмитрия Медведева и главу МИД Сергея Лаврова. При этом список не означает, что против этих лиц введены санкции, однако они могут быть введены в дальнейшем. Ряд фигурантов списка уже находятся под санкциями США.

Читайте также: Киев – Вашингтон: переходим на язык ультиматумов?

"Искренняя благодарность Вашингтону за очередную демонстрацию лидерства в противодействии российской агрессии! Рассчитываем на соответствующие решения и со стороны наших европейских партнеров для укрепления общего трансатлантического фронта", — написал глава государства на странице в Facebook.

Президент подчеркнул, что сила санкций становится "прочнее и влиятельнее".

"Накопительный эффект ограничительных мер неизбежно и уверенно ограничивает аппетиты агрессора. И так будет, пока в Кремле наконец не поймут важности уважения международного права, отказа от вмешательства во внутренние дела суверенных государств и прекращения подрыва демократических институтов. А также пока не произойдет полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины!" — заключил Порошенко.