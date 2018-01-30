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    Политика

    Порошенко прокомментировал "кремлевский доклад" США

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (639)

    (обновлено: )678015
    По мнению главы государства, накопительный эффект ограничительных мер "неизбежно и уверенно ограничивает аппетиты агрессора". При этом он заявил, что рассчитывает на аналогичные решения европейских партнеров.
    Петр Порошенко
    Украинское фото

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Вашингтон за "кремлевский доклад".

    Здание министерства финансов США в Вашингтоне
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Минфин США опубликовал "кремлевский доклад"

    Ранее сообщалось, что США внесли в "кремлевский список" все руководство российского правительства, включая премьер-министра Дмитрия Медведева и главу МИД Сергея Лаврова. При этом список не означает, что против этих лиц введены санкции, однако они могут быть введены в дальнейшем. Ряд фигурантов списка уже находятся под санкциями США.

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    "Искренняя благодарность Вашингтону за очередную демонстрацию лидерства в противодействии российской агрессии! Рассчитываем на соответствующие решения и со стороны наших европейских партнеров для укрепления общего трансатлантического фронта", — написал глава государства на странице в Facebook.

    Президент подчеркнул, что сила санкций становится "прочнее и влиятельнее".

    "Накопительный эффект ограничительных мер неизбежно и уверенно ограничивает аппетиты агрессора. И так будет, пока в Кремле наконец не поймут важности уважения международного права, отказа от вмешательства во внутренние дела суверенных государств и прекращения подрыва демократических институтов. А также пока не произойдет полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины!" — заключил Порошенко.

    Петр Порошенко/Facebook, 30 января 2018

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