Эпидемия героина в США на рынке болеутоляющих средств

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РИА Новости Украина

Нью-Йорк подал иск против семи фармацевтических компаний и трех дистрибьютеров медикаментов, чтобы привлечь их к ответственности. Мегаполис требует компенсацию в размере не менее 500 миллионов долларов за расходы, вызванные зависимостью.

Мэр Нью-Йорка, Билл де Блазио (Bill de Blasio), заявил, что в городе больше смертей от передозировок, чем от убийств и дорожно-транспортных происшествий. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, более 27 миллионов граждан злоупотребляют опиатами по всей стране. При этом отмечается, что почти 50% смертей от передозировки в 2015 году были связаны с употреблением болеутоляющих средств.

В интервью Sputnik, аргентинский журналист Николас Айала (Nicolás Ayala), который занимался подробным исследованием эпидемии героина в США, объяснил, что, как и любое другое социальное явление, нельзя рассматривать эту проблему только с одной стороны. Однако, по его словам, фармацевтическая промышленность в 90-е годы сыграла фундаментальную роль в её появлении.

"В этот период в США эта отрасль практически не регулировалась. Они предлагали совершить "революцию боли". Если кто-то подворачивал ногу и шел к врачу, ему назначали большое количество опиатов фармацевтического класса, которые вызывали сильное привыкание. Большая часть случаев потребления героина вызвана именно клиническими показаниями", отметил Николас Айала.

Журналист добавил, что государство осознало свою ошибку и захотело ввести регулирование продаж этих таблеток, но это только усложнило ситуацию.

"Уже было целое поколение пристрастившихся к таблеткам. И вдруг в один день их отобрали, что привело к появлению черного рынка этих средств на улицах города, а там можно было найти что-то и подешевле,например, героин", объяснил он.

В октябре прошлого года Дональд Трамп решил объявить чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения.

"То, что он объявил, не было федеральным чрезвычайным случаем для борьбы с опиоидным кризисом, что позволило бы ему получить доступ к федеральному фонду в 23 миллиарда долларов. Вместо этого он объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, которая дала ему доступ к фонду всего в 53.000 долларов. Он подписал документ, чтобы хорошо выглядеть перед камерами, и ничего больше", сказал Айала.

Фармацевтическая промышленность в Соединенных Штатах тратит наибольшее количество денег на лоббирование в Конгрессе. В 2016 году она инвестировала почти 250 миллионов долларов в продвижение своих интересов. Вторая отрасль, которая тратит большие средства в этой области, – это страхование и оно сильно отстает со своими 150 миллионами.

"Пока корпорации продолжают диктовать законы, смертельные случаи будут продолжаться. Политические партии удерживаются у власти за счет финансирования. Это формула катастрофы", добавил журналист.

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Кризис на национальном уровне провоцирует почти 50.000 смертей от злоупотребления наркотиками в год и большие экономические издержки, которые, по словам мэра Нью-Йорка, оцениваются в 500 миллионов долларов в год. При этом в 1980-х годах профиль героинового наркомана был другим, речь шла о городском населении среди афроамериканцев и выходцев из Латинской Америки. Сегодня ситуация изменилась: основные жертвы эпидемии – сельские белые люди.

"Этот факт вывел проблему на центральное место в политической повестке дня. Пока умирали не белые, речи о вопросе масштаба Государства не шло", сказал Айала.

Он также пояснил, что именно фармацевтическая промышленность изменила профиль потребителя. Текущая эпидемия сосредоточена в местах, где люди подвержены физическим недугам, такие как сельская местность или горнодобывающие районы, где они обращаются к врачу, чтобы облегчить боль.

В такой стране, как США, расовые вопросы оказывают большое влияние на социальные взаимодействия. Исследования Центра по контролю и профилактике заболеваний США показали, что врачи с большей вероятностью назначают опиаты белым людям, чем латиноамериканцам или людям африканского происхождения.

"Это связано с расовыми предрассудками. Они считают, что первые будут использовать наркотики для лечения своих недугов, в то время как последние будут продавать их на черном рынке. Это похоже на расизм наоборот, когда белые пострадали от того, что дискриминировались другие расы", заключил журналист.