наверх
30.01.201813:21
Курсы валют НБУ
  • USD28.25- 0.30
  • EUR34.97- 0.54
Рубрики
Ещё
    Зарубежье

    Эпидемия героина в США на рынке болеутоляющих средств

    (обновлено: )13310
    Фармацевтическая промышленность в Соединенных Штатах в 2016 году инвестировала почти 250 миллионов долларов в продвижение своих интересов в Конгрессе.
    Героин. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    РИА Новости Украина

    Нью-Йорк подал иск против семи фармацевтических компаний и трех дистрибьютеров медикаментов, чтобы привлечь их к ответственности. Мегаполис требует компенсацию в размере не менее 500 миллионов долларов за расходы, вызванные зависимостью.

    Мэр Нью-Йорка, Билл де Блазио (Bill de Blasio), заявил, что в городе больше смертей от передозировок, чем от убийств и дорожно-транспортных происшествий. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, более 27 миллионов граждан злоупотребляют опиатами по всей стране. При этом отмечается, что почти 50% смертей от передозировки в 2015 году были связаны с употреблением болеутоляющих средств.

    В Одесской области полиция торжественно сожгла изъятые наркотиков. Видео
    Канал Полиции Одесской области на Youtube
    В Одесской области полиция торжественно сожгла изъятые наркотики

    В интервью Sputnik, аргентинский журналист Николас Айала (Nicolás Ayala), который занимался подробным исследованием эпидемии героина в США, объяснил, что, как и любое другое социальное явление, нельзя рассматривать эту проблему только с одной стороны. Однако, по его словам, фармацевтическая промышленность в 90-е годы сыграла фундаментальную роль в её появлении.

    "В этот период в США эта отрасль практически не регулировалась. Они предлагали совершить "революцию боли". Если кто-то подворачивал ногу и шел к врачу, ему назначали большое количество опиатов фармацевтического класса, которые вызывали сильное привыкание. Большая часть случаев потребления героина вызвана именно клиническими показаниями", отметил Николас Айала.

    Журналист добавил, что государство осознало свою ошибку и захотело ввести регулирование продаж этих таблеток, но это только усложнило ситуацию.

    "Уже было целое поколение пристрастившихся к таблеткам. И вдруг в один день их отобрали, что привело к появлению черного рынка этих средств на улицах города, а там можно было найти что-то и подешевле,например, героин", объяснил он.

    Гёрлитцер парк. Архивное фото
    Sputnik Германия
    Эффект "нулевой терпимости". В берлинском парке легко продают наркотики

    В октябре прошлого года Дональд Трамп решил объявить чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения.

    "То, что он объявил, не было федеральным чрезвычайным случаем для борьбы с опиоидным кризисом, что позволило бы ему получить доступ к федеральному фонду в 23 миллиарда долларов. Вместо этого он объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, которая дала ему доступ к фонду всего в 53.000 долларов. Он подписал документ, чтобы хорошо выглядеть перед камерами, и ничего больше", сказал Айала.

    Фармацевтическая промышленность в Соединенных Штатах тратит наибольшее количество денег на лоббирование в Конгрессе. В 2016 году она инвестировала почти 250 миллионов долларов в продвижение своих интересов. Вторая отрасль, которая тратит большие средства в этой области, – это страхование и оно сильно отстает со своими 150 миллионами.

    "Пока корпорации продолжают диктовать законы, смертельные случаи будут продолжаться. Политические партии удерживаются у власти за счет финансирования. Это формула катастрофы", добавил журналист.

    Читайте также: Украину просто превращают в фармацевтическую помойку – Кравченко

    Кризис на национальном уровне провоцирует почти 50.000 смертей от злоупотребления наркотиками в год и большие экономические издержки, которые, по словам мэра Нью-Йорка, оцениваются в 500 миллионов долларов в год. При этом в 1980-х годах профиль героинового наркомана был другим, речь шла о городском населении среди афроамериканцев и выходцев из Латинской Америки. Сегодня ситуация изменилась: основные жертвы эпидемии – сельские белые люди.

    "Этот факт вывел проблему на центральное место в политической повестке дня. Пока умирали не белые, речи о вопросе масштаба Государства не шло", сказал Айала.

    Политолог Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Якубин: появление "наркокарателей" - признак отсутствия правосудия

    Он также пояснил, что именно фармацевтическая промышленность изменила профиль потребителя. Текущая эпидемия сосредоточена в местах, где люди подвержены физическим недугам, такие как сельская местность или горнодобывающие районы, где они обращаются к врачу, чтобы облегчить боль.

    В такой стране, как США, расовые вопросы оказывают большое влияние на социальные взаимодействия. Исследования Центра по контролю и профилактике заболеваний США показали, что врачи с большей вероятностью назначают опиаты белым людям, чем латиноамериканцам или людям африканского происхождения.

    "Это связано с расовыми предрассудками. Они считают, что первые будут использовать наркотики для лечения своих недугов, в то время как последние будут продавать их на черном рынке. Это похоже на расизм наоборот, когда белые пострадали от того, что дискриминировались другие расы", заключил журналист.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Виды Москвы
    США - Россия: санкции преткновения
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает
    Пистолет и балаклава задержанных за дебош в одесском кафе
    Криминальные войны в Украине
    Нацбанк Украины
    Украина клянчит новый транш у МВФ