Экс-глава Минобороны предложил брать у США военную технику напрокат

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко предложил обновить устаревшую военную технику ВСУ за счет арендованного у США вооружения.

По его словам, украинские силовики пользуются техникой, разработанной еще в середине ХХ века. Необходимость модернизации арсенала очевидна, и у Украины нет иного выбора, кроме как обратиться за помощью к западным партнерам, добавил Гриценко.

"Возникает вопрос — какая страна пойдет на более широкое сотрудничество с нами для того, чтобы мы имели возможность (получить военную технику. — Прим. ред.) в режиме лизинга, фактически аренды на первом этапе, в режиме бесплатной передачи для тестирования и испытаний, в режиме продажи, совместного производства. <…> И тут претендент номер один — это как раз Америка", — сказал бывший глава военного ведомства в эфире телеканала NewsOne.

Пока Вашингтон намерен поставить Киеву 35 пусковых установок Javelin. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin будут производиться за счет бюджета США, они ожидаются в 2018 году.