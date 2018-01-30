Путин о "кремлевском списке" США: это недружественный акт

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. "Кремлевский список" США — это недружественный акт, он наносит вред отношениям России и США в целом, заявил действующий президент РФ Владимир Путин, который намерен баллотироваться на следующий срок, в ходе встречи с доверенными лицами.

Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

"В чем смысл таких действий — я не понимаю, но это безусловно недружественный акт, он осложняет и без того в тяжелом положении находящиеся российско-американские отношения и наносит вред, безусловно, международным отношениям в целом", — сказал Путин.

"Мы не собираемся лезть на рожон, обострять ситуацию. Мы хотим и будем терпеливо выстраивать отношения настолько, насколько готова к этому другая сторона — американская в данном случае", — также сказал Путин в ходе встречи.

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Кроме того, он пошутил в ответ на вопрос, как он относится к тому, что не включен в американский список: "Обидно".

Ранее пресс-секретарь президента РФ назвал беспрецедентным случаем публикацию Вашингтоном "кремлевского доклада" с упоминанием высшего руководства России. По его словам, бизнесмены и политики, попавшие в этот список, де-факто названы врагами США.