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    Песков прокомментировал "кремлевский доклад": де-факто все названы врагами США

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (636)

    (обновлено: )67091
    Пресс-секретарь президента России заявил, что упоминание высшего руководства РФ в списке "достаточно беспрецедентно". По его словам, "де-факто все названы врагами США".
    Виды Москвы
    RIA News Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспрецедентным случаем публикацию Вашингтоном "кремлевского доклада" с упоминанием высшего руководства России, его еще предстоит проанализировать.

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    "Предстоит проанализировать эту публикацию, анализировать факт публикации именно такого списка — максимально широкого, с упоминанием высших членов руководства России, что достаточно беспрецедентно, ну, и другие моменты. После анализа можно будет, наверное, давать какие-то заключения, приходить к каким-то выводам. Не стал бы в данном случае забегать вперед", — сказал Песков журналистам.

    Он также заявил, что включенные в "кремлевский список" США российские политики и бизнесмены де-факто названы врагами США.

    "Можно также обратить внимание, что де-факто все названы врагами США. То есть если вы прочитаете текст, заголовок этого документа, ведь это все делается в соответствии с законом по противодействию врагам США… Поэтому де-факто вся эта группа лиц названа врагами США. Это подход, это заявление", — заявил Песков.

    При этом он предостерег от того, чтобы давать оценки этому списку.

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    Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что против них могут быть введены санкции США.

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