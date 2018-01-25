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    Политика

    В Николаеве арестован депутат "Оппоблока"

    (обновлено: )102
    Как уточняется, заместитель председателя фракции "Оппозиционный блок" в Николаевском городском совете Игорь Копейка может выйти под залог в размере 1,57 млн гривен.
    Игорь Копейка
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Николаевского депутата от "Оппозиционного блока" Игоря Копейку арестовали с залогом в 1,57 миллиона гривен. Как передает "Укринформ", 25 января Заводской районный суд города Николаева определил меру пресечения депутату в виде содержания под стражей до 16 марта.

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    Фото из открытых источников
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    Подозреваемый, заместитель председателя фракции "Оппозиционный блок" в Николаевском городском совете Игорь Копейка может выйти под залог в размере 1,57 млн гривен.

    Напомним, Заводской районный суд города Николаева неделю не мог избрать меру пресечения политику.

    Ранее пресс-служба НАБУ сообщила, что правоохранители подозревают депутата Одесского облсовета в предложении 500 тысяч долларов взятки детективу бюро в обмен на снятие ареста со счетов в рамках дела о завладении бюджетными средствами Одессы. Имя и фамилию депутата НАБУ не называла. По данным ряда СМИ, подозреваемым стал депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Бабенко.

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