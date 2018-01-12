В Одессе задержали депутата на взятке в $500 тыс детективу НАБУ

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с работниками Генеральной прокуратуры Украины сообщили о подозрении действующему депутату Одесского областного совета и его предполагаемому сообщнику за предложение предоставить неправомерную выгоду в размере $500 тыс сотруднику НАБУ, сообщает пресс-служба бюро.

"Неправомерная выгода сотруднику НАБУ предлагалась в обмен на снятие ареста со счетов частного общества (далее — ООО), задействованного, по данным следствия, в коррупционной схеме с завладением средств бюджета города Одесса. Речь идет о деньгах, полученных от продажи мэрии Одессы здания по завышенным ценам. По мнению детективов, бенефициаром (выгодоприобретателем) ООО является подозреваемый депутат Одесского облсовета", — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Как отмечается, речь идет о здании в составе целостного имущественного комплекса государственного предприятия "Завод "Краян", которое в начале 2016 года было продано за 4 млн грн, а в сентябре того же года Одесская мэрия приобрела уже за 185 млн грн.

Указанные факты детективы НАБУ начали расследовать в ноябре 2016 года. Во время следствия по декабря 2016 года инициировано наложения ареста на счета упомянутого частного общества.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины ("Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу").

Напомним, в начале января экс-руководитель КП "Николаевский международный аэропорт" Михаил Галайко, пойманный на попытке дать взятку главе Николаевской ОГА Алексею Савченко, вышел на свободу после уплаты залога в 2,5 миллиона гривен. Чиновника задержали во время передачи неправомерной выгоды в размере 700 тысяч гривен председателю Николаевской ОГА Алексею Савченко. Меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, равноценного общей сумме взятке, суд избрал Галайко 30 декабря. Прокуратура настаивала на аресте с возможностью внесения залога в 10 миллионов гривен.