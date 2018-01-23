В Раде хотят отменить уголовную ответственность за незаконное обогащение

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7499, которым депутаты хотят отменить уголовную ответственность чиновников за незаконное обогащение.

Инициаторы законопроекта — народные депутаты Владислав Данилин и Александр Кирш (Народный Фронт), Геннадий Чекита и Андрей Шинькович (БПП), сообщает Центр противодействия коррупции.

Депутаты от правящей коалиции предлагают освободить чиновников от ответственности за приобретение или передачу другим лицам состояния, происхождение которых они не могут объяснить. Привлечь потенциального коррупционера к ответственности можно будет только, если имущество приобретено незаконно.

"Сейчас чиновника ждет наказание от двух до десяти лет лишения свободы за приобретение, например, машины, стоимость которой не соответствует официальным доходам его семьи. В этом и заключается преступление незаконного обогащения. Законопроект предлагает установить ответственность чиновника исключительно за незаконное приобретение имущества — например, без надлежащего соглашения или доверенностей от владельцев имущества. Таким образом, приобретение государственными служащими автомобилей и квартир, которые стоят в сотни раз больше их официального заработка, если это сделано официально, скажем в автосалоне — не будет предусматривать уголовной ответственности, если законопроект будет принят парламентом", — объясняет Елена Щербань, руководитель юридического отдела Центра противодействия коррупции.

Кроме того, законопроект №7499 также легализует сокрытия коррупционного имущества чиновников за оформление его на третьих лиц.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью украинским телеканалам выразил уверенность, что топ-коррупцию в Украине, включая партийную коррупцию, можно искоренить, если изменить ситуацию в трех направлениях. По мнению Луценко, эти направления – это госпредприятия, таможня и недра.