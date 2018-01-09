В ГПУ объяснили, чем опасно создание окружных судов для резонансных дел

КИЕВ, 9 янв — РАИ Новости Украина. Из-за создания окружных судов есть вероятность, что дело против бывшего президента Виктора Януковича будут рассматривать сначала, заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

"Мы выражаем обеспокоенность результатами создания окружных судов. Остаются открытым вопрос о делах того же Януковича, поскольку в связи с созданием окружного суда существует вероятность того, что все материалы будут слушать заново", — заявил Енин в эфире "5 канала".

В то же время он отметил что Генпрокуратура не может допустить того, чтобы все резонансные дела слушались сначала.

Напомним, 29 декабря президент Петр Порошенко подписал указы о ликвидации местных и создании окружных судов в Украине в рамках второго этапа судебной реформы. В частности, своим указом глава государства ликвидировал 117 районных судов и создал вместо них 50.

Дело против Януковича о госизмене, которое рассматривается в Оболонском районном суде Киева, является одним из многих дел, которое Генпрокуратура расследует в отношении бывшего президента. Судебное следствие по этому делу, как проходило и досудебное расследование, осуществляется по специальной процедуре заочного осуждения, которая в 2014 году была специально введена для привлечения к ответственности Януковича и его окружения. Новая процедура позволяет расследовать уголовные дела и судить заочно подозреваемых в совершении тяжких преступлений, если они скрываются от следствия за границей.

Суд отклонил ходатайство защиты о рассмотрении дела в обычном режиме с предоставлением Януковичу возможности участия в процессе посредством видеоконференции из российского суда. Суд в своем решении отметил, что Янукович "знает о начале уголовного производства и в данный момент скрывается от суда на территории РФ с целью уклонения от уголовной ответственности".

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По словам адвокатов, Янукович хочет лично принимать участие в суде, однако не может приехать в страну, так как опасается за свою безопасность. Защитники заверяют, что у них якобы есть доказательства того, что экс-президенту в Украине грозит реальная опасность. Генпрокуратура неоднократно заявляла, что гарантирует беглому экс-президенту безопасность, и что в случае прибытия в страну экс-президента, он будет задержан и доставлен под конвоем в суд для избрания меры пресечения.

Обвинение ранее уже заявило, что намерено просить в суде высшую меру наказания для Януковича — пожизненное заключение. По словам процессуального руководителя по делу прокурора Виктора Кравченко, это связано с тем, что главный фигурант дела не признал своей вины.

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Против Януковича открыто несколько уголовных производств, самое большое из них — о госизмене. Помимо этого бывший украинский лидер является фигурантом дела о массовых убийствах людей в центре Киева в 2014 году во время Евромайдана, дел о завладении лесными угодьями "Сухолучье", землей и резиденцией "Межигорье", а также дела по компании "Укртелеком".