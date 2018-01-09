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    В ГПУ объяснили, чем опасно создание окружных судов для резонансных дел

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    Заместитель генерального прокурора Евгений Енин отметил, что ведомство "выражает обеспокоенность результатами создания окружных судов", так как возникла вероятность того, что многие дела, в том числе и "дело Януковича", начнут расследовать сначала.
    Генеральная прокуратура Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 янв — РАИ Новости Украина. Из-за создания окружных судов есть вероятность, что дело против бывшего президента Виктора Януковича будут рассматривать сначала, заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

    Юрий Луценко. Архивное фото
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    "Мы выражаем обеспокоенность результатами создания окружных судов. Остаются открытым вопрос о делах того же Януковича, поскольку в связи с созданием окружного суда существует вероятность того, что все материалы будут слушать заново", — заявил Енин в эфире "5 канала".

    В то же время он отметил что Генпрокуратура не может допустить того, чтобы все резонансные дела слушались сначала.

    Напомним, 29 декабря президент Петр Порошенко подписал указы о ликвидации местных и создании окружных судов в Украине в рамках второго этапа судебной реформы. В частности, своим указом глава государства ликвидировал 117 районных судов и создал вместо них 50. 

    Дело против Януковича о госизмене, которое рассматривается в Оболонском районном суде Киева, является одним из многих дел, которое Генпрокуратура расследует в отношении бывшего президента. Судебное следствие по этому делу, как проходило и досудебное расследование, осуществляется по специальной процедуре заочного осуждения, которая в 2014 году была специально введена для привлечения к ответственности Януковича и его окружения. Новая процедура позволяет расследовать уголовные дела и судить заочно подозреваемых в совершении тяжких преступлений, если они скрываются от следствия за границей.

    Суд отклонил ходатайство защиты о рассмотрении дела в обычном режиме с предоставлением Януковичу возможности участия в процессе посредством видеоконференции из российского суда. Суд в своем решении отметил, что Янукович "знает о начале уголовного производства и в данный момент скрывается от суда на территории РФ с целью уклонения от уголовной ответственности".

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    По словам адвокатов, Янукович хочет лично принимать участие в суде, однако не может приехать в страну, так как опасается за свою безопасность. Защитники заверяют, что у них якобы есть доказательства того, что экс-президенту в Украине грозит реальная опасность. Генпрокуратура неоднократно заявляла, что гарантирует беглому экс-президенту безопасность, и что в случае прибытия в страну экс-президента, он будет задержан и доставлен под конвоем в суд для избрания меры пресечения.

    Обвинение ранее уже заявило, что намерено просить в суде высшую меру наказания для Януковича — пожизненное заключение. По словам процессуального руководителя по делу прокурора Виктора Кравченко, это связано с тем, что главный фигурант дела не признал своей вины.

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    Против Януковича открыто несколько уголовных производств, самое большое из них — о госизмене. Помимо этого бывший украинский лидер является фигурантом дела о массовых убийствах людей в центре Киева в 2014 году во время Евромайдана, дел о завладении лесными угодьями "Сухолучье", землей и резиденцией "Межигорье", а также дела по компании "Укртелеком".

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