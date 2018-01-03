Гройсман дополнительно задекларировал 8,8 млн грн дохода

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман внес в Единый государственный реестр деклараций данные о получении дохода в сумме почти 8,8 миллиона гривен.

Соответствующие изменения глава правительства внес 30 декабря в 23:41, следует из данных сайта Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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Доход получен от отчуждения недвижимого имущества. Источником указано ООО "Магигранд".

В ноябре президент Петр Порошенко задекларировал более 1 млн грн дохода от вкладов в свой банк.