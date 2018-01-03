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    Политика

    Гройсман дополнительно задекларировал 8,8 млн грн дохода

    (обновлено: )13601
    Соответствующие изменения в декларацию глава правительства внес поздно вечером 30 декабря. Доход, источником которого указано ООО "Магигранд", получен от отчуждения недвижимого имущества.
    Владимир Гройсман
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман внес в Единый государственный реестр деклараций данные о получении дохода в сумме почти 8,8 миллиона гривен.

    Соответствующие изменения глава правительства внес 30 декабря в 23:41, следует из данных сайта Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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    Доход получен от отчуждения недвижимого имущества. Источником указано ООО "Магигранд".

    В ноябре президент Петр Порошенко задекларировал более 1 млн грн дохода от вкладов в свой банк.

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