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    Гройсман подсчитал потери от блокады Донбасса

    (обновлено: )35023
    По словам главы правительства, импорт повысился за счет блокады - "все это давит на валютный рынок и провоцирует значительные колебания, а также негативно влияет на торговый баланс Украины". Он добавил, что Украина потеряла 1% ВВП.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что из-за экономической блокады Донбасса экономика Украины понесла ущерб, равный одному проценту ВВП.

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    "Импорт повысился за счет блокады. Мы закупаем энергоресурсы. Все это давит на валютный рынок и провоцирует значительные колебания, а также негативно влияет на торговый баланс Украины. Мы потеряли 1% ВВП из-за блокады", — цитирует главу правительства агентство УНН.

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    Гройсман также заявил, что Киеву необходимо увеличить добычу собственных энергоресурсов и экспортировать их за рубеж.

    По оценке Национального банка Украины, потери страны от блокады Донбасса в денежном выражении достигают 1,8 миллиарда долларов в 2017 году и 500 миллионов долларов в 2018 году.

    Ранее активисты, в том числе депутаты Рады, заблокировали поставки угля из Донбасса. В результате в Украине с 17 февраля были введены чрезвычайные меры в энергетике. В ответ на блокаду власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.

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