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    Гройсман пожелал украинцам веры в "наше будущее"

    Тема:

    Итоги-2017, прогнозы-2018 (59)

    (обновлено: )3601
    Премьер-министр Владимир Гройсман выложил на своей странице в Facebook новогоднее поздравление. Он пожелал "оптимизма, веры в собственные силы и в наше будущее".
    facebook.com/volodymyrgroysman

    "Каждому из вас искренне говорю "спасибо", что весь 2017 мы вместе меняли нашу Украину, делали ее лучше и комфортнее для жизни", — заявил глава правительства.

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    "Мира, любви и согласия каждой семье!" — добавил Гройсман.

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    Президент Украины Петр Порошенко в новогоднем обращении к украинцам пообещал обеспечить политические условия для экономического роста в стране. При этом он добавил, что "у тех, кто хочет поджечь дом с средины, следует отобрать спички, а по тем, кто будет нападать на нас снаружи, наоборот — открывать огонь".

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