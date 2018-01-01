Гройсман пожелал украинцам веры в "наше будущее"

"Каждому из вас искренне говорю "спасибо", что весь 2017 мы вместе меняли нашу Украину, делали ее лучше и комфортнее для жизни", — заявил глава правительства.

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"Мира, любви и согласия каждой семье!" — добавил Гройсман.

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Президент Украины Петр Порошенко в новогоднем обращении к украинцам пообещал обеспечить политические условия для экономического роста в стране. При этом он добавил, что "у тех, кто хочет поджечь дом с средины, следует отобрать спички, а по тем, кто будет нападать на нас снаружи, наоборот — открывать огонь".