Гройсман пригласил нового премьера Польши в Киев

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что обсудил по телефону с новым главой кабмина Польши Матеушем Моравецким вопросы сотрудничества и пригласил его посетить Киев.

Моравецкий был утвержден на должность в середине декабря, сменив на посту премьера Польши Беату Шидло.

"Провел телефонный разговор с новым премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Мы подтвердили взаимную настроенность на диалог и стратегическое партнерство по многим вопросам — от экономики и энергетического будущего к формированию повестки дня работы Варшавы как непостоянного члена Совбеза ООН в следующие два года", — написал Гройсман в Facebook.

Он также сообщил, что пригласил премьера Польши посетить Киев в удобное для него время.

Facebook/Владимир Гройсман, 27 декабря 2017

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации ОУН-УПА, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

В то же время сейм Польши признал геноцидом массовые убийства поляков, которые, по мнению Варшавы, совершили украинские националисты на территории Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939–1945 годах. Верховная Рада приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании "Волынской резни" геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинские политики с антипольскими взглядами не должны занимать важные должности в органах власти. Позже глава МИД Польши Витольд Ващиковский сообщил, что польские власти намерены запретить въезд в страну лицам, придерживающимся антипольской позиции. Президент Украины Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания консультационного комитета глав Украины и Польши на фоне недопониманий вопросов истории.