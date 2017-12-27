наверх
27.12.201717:26
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Гройсман пригласил нового премьера Польши в Киев

    Тема:

    Украина - Польша: мосты почти сожжены (319)

    (обновлено: )2902
    Глава правительства сообщил, что провел телефонный разговор с новым премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. По его словам, он пригласил его посетить Киев в удобное для него время.
    Владимир Гройсман
    REUTERS Yves Herman

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что обсудил по телефону с новым главой кабмина Польши Матеушем Моравецким вопросы сотрудничества и пригласил его посетить Киев.

    Владимир Гройсман в Верховной Раде. Архивное фото
    Украинское фото
    Спиридонов: Слушать Гройсмана уже нет никакого смысла

    Моравецкий был утвержден на должность в середине декабря, сменив на посту премьера Польши Беату Шидло.

    "Провел телефонный разговор с новым премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Мы подтвердили взаимную настроенность на диалог и стратегическое партнерство по многим вопросам — от экономики и энергетического будущего к формированию повестки дня работы Варшавы как непостоянного члена Совбеза ООН в следующие два года", — написал Гройсман в Facebook.

    Он также сообщил, что пригласил премьера Польши посетить Киев в удобное для него время.

    Facebook/Владимир Гройсман, 27 декабря 2017

    В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации ОУН-УПА, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

    Флаги Украины и Польши
    Украинское фото
    Украина – Польша. Вместе невозможно и врозь никак

    В то же время сейм Польши признал геноцидом массовые убийства поляков, которые, по мнению Варшавы, совершили украинские националисты на территории Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939–1945 годах. Верховная Рада приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании "Волынской резни" геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".

    Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинские политики с антипольскими взглядами не должны занимать важные должности в органах власти. Позже глава МИД Польши Витольд Ващиковский сообщил, что польские власти намерены запретить въезд в страну лицам, придерживающимся антипольской позиции. Президент Украины Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания консультационного комитета глав Украины и Польши на фоне недопониманий вопросов истории.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук перед началом переговоров контактной группы по Украине в Минске
    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Аваков и Турчинов показали систему фиксации биометрических данных. Архивное фото
    Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия
    Гривны
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Анастасия Деева
    Громкие отставки и назначения в Украине