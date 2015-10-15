ОБСЕ и СЦКК согласовали контроль за вторым этапом отвода вооружений

ДОНЕЦК, 15 окт — РИА Новости. Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Совместного центра контроля и координации за прекращением огня (СЦКК) согласовали дальнейшую совместную работу по контролю за отводом вооружений в Донецкой области, сообщил РИА Новости представитель СЦКК.

"На координационном совещании СЦКК с Донецким офисом СММ ОБСЕ были подняты вопросы организации взаимодействия и контроля порядка фиксации и сверки отводимого вооружения в местах хранения в рамках второго этапа минских договоренностей (с территории Донецкой области — ред.)", — сказал собеседник агентства.

В СЦКК также отметили, что после выполнения графика отвода вооружений будет дополнительно согласован "порядок технического и сезонного обслуживания отведенной техники, находящейся в местах хранения".

"Это касается вооружения, которое отведено как со стоны ЛНР и ДНР, так и со стороны ВСУ", — добавил представитель СЦКК.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. С начала конфликта погибли по меньшей мере 8050 человек, сообщил 29 сентября помощник генерального секретаря ООН Иван Шимонович. По информации начальника главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игоря Воронченко, потери ВСУ с начала проведения военной операции составили 1915 человек.

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Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в частности, в ходе встреч контактной группы в Минске. Во вторник, 29 сентября, состоялось парафирование соглашения об отводе в Донбассе вооружений калибром менее 100 миллиметров. Соглашение оформлено в виде дополнения к комплексу мер от 12 февраля 2015 года. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик также заявил, что подгруппа по политическим вопросам по Украине будет встречаться в октябре каждую неделю.

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Власти ЛНР 3 октября приступили к отводу от линии соприкосновения в Донбассе вооружений калибром до 100 миллиметров. Власти ДНР заявили, что намерены начать отвод вооружений во второй половине октября. Процесс отвода разделен на два этапа и продлится 41 сутки. Перед началом практической фазы стороны передали представителям ОБСЕ списки вооружения и техники, которая будет перемещена в определении районы на расстояние не менее 15 километров от линии соприкосновения.