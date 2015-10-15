ЛНР завершила первый этап отвода вооружений калибром менее 100 мм

ЛУГАНСК, 15 окт — РИА Новости. Самопровозглашенная Луганская народная республика завершила первый этап отвода вооружений калибром менее 100 миллиметров, сообщил в четверг первый заместитель командующего корпусом Народной милиции ЛНР генерал-майор Сергей Козлов.

"Все вооружения, которые обозначены для отвода на первом этапе в Дополнении к Комплексу мер по выполнению минских соглашений, Народная милиция отвела с линии соприкосновения в четком соответствии с графиком на расстояние 15 км и больше. Это касается и танков, и артиллерии, и минометов", — цитирует Козлова Луганский информационный центр.

Как сообщается со ссылкой на слова представителя Народной милиции, в данный момент "все эти вооружения находятся на спецхранении и доступны для осмотра представителями миссии ОБСЕ".

Ранее в четверг Козлов сообщал, что власти ЛНР завершили предусмотренный минскими соглашениями отвод от линии соприкосновения в Донбассе минометов калибра менее 120 миллиметров.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. С начала конфликта погибли по меньшей мере 8050 человек, сообщил 29 сентября помощник генерального секретаря ООН Иван Шимонович. По информации начальника главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игоря Воронченко, потери ВСУ с начала проведения военной операции составили 1915 человек.

Смотрите фотоленту: Отвод техники ЛНР от линии разграничения в Луганской области

Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в частности, в ходе встреч контактной группы в Минске. Во вторник, 29 сентября, состоялось парафирование соглашения об отводе в Донбассе вооружений калибром менее 100 миллиметров. Соглашение оформлено в виде дополнения к комплексу мер от 12 февраля 2015 года. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик также заявил, что подгруппа по политическим вопросам по Украине будет встречаться в октябре каждую неделю.

Смотрите фотоленту: Отвод украинских танков в Луганской области

Власти ЛНР 3 октября приступили к отводу от линии соприкосновения в Донбассе вооружений калибром до 100 миллиметров. Власти ДНР заявили, что намерены начать отвод вооружений во второй половине октября. Процесс отвода разделен на два этапа и продлится 41 сутки. Перед началом практической фазы стороны передали представителям ОБСЕ списки вооружения и техники, которая будет перемещена в определении районы на расстояние не менее 15 километров от линии соприкосновения.