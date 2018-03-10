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    Сергей Козлов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    В ЛНР сообщили, что восстановят электроснабжение за 4 часа, если его отключат
    15:26 24.04.2017
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    По словам председателя Совмина ЛНР Сергея Козлова, при переключении с одной схемы на другую понадобится как минимум три часа, "за четыре часа все вопросы будут решены, и все жители республики будут с электричеством".
    Отвод техники ЛНР за пределами Луганска. Архивное фото
    Второй этап отвода вооружения до 100 мм фактически завершен - ЛНР
    10:54 21.10.2015
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    Заместитель командующего корпусом Народной милиции ЛНР Сергей Козлов сообщил, что процесс верификации наблюдателями ОБСЕ и оформление всех необходимых документов производится в течение двух суток.
    Отвод техники ЛНР за пределами Луганска
    ЛНР завершила первый этап отвода вооружений калибром менее 100 мм
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    Сообщается, что вооружения Народная милиция самопровозглашенной ЛНР отвела с линии соприкосновения в четком соответствии с графиком на расстояние 15 км и больше.
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    ЛНР: силовики взяли в плен двух ополченцев
    21:15 17.05.2015
    1316Донбасс. Замороженный конфликт
    Согласно информации начальника штаба Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Сергея Козлова, для освобождения пленных будут созданы "группы для ведения переговоров по обмену данных военнослужащих".
    Милиция и Нацгвардия несут службу на блок-посту в Донецкой области
    Силовики не отвели от линии разграничения 16 единиц вооружения - ЛНР
    09:16 17.03.2015
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    Так, согласно данным, в районе населенного пункта Артем и Петровка есть скрытые позиции гаубиц до 10 единиц, в районе Попасного на территории хоздвора - две самоходные артиллерийские установки.
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    01:29 10.03.2018
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    12:57 10.03.2018
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    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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