По словам председателя Совмина ЛНР Сергея Козлова, при переключении с одной схемы на другую понадобится как минимум три часа, "за четыре часа все вопросы будут решены, и все жители республики будут с электричеством".
Согласно информации начальника штаба Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Сергея Козлова, для освобождения пленных будут созданы "группы для ведения переговоров по обмену данных военнослужащих".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".