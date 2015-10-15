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    Вооруженные силы начали отвод минометов в Луганской области - Генштаб ВСУ

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    Донбасс - Минск: отвод вооружений (1413)

    (обновлено: )24510
    По словам представителя Генеральной штаба ВСУ, руководители подразделений согласовывают с ОБСЕ свои действия, после этого наблюдатели проверят отвод минометов.
    Совместные учения ВСУ и спецбатальона Донбасс - Украина
    Facebook Виктора Муженко

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. Украинские силовики приступили к отводу минометов в Луганской области, заявил РИА Новости в четверг официальный представитель Генштаба вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

    Десять видов военной техники, принятой на вооружение ВСУ в 2014-2015 гг. Инфографика
    РИА Новости Украина
    ИНФОГРАФИКА. Десять видов военной техники, принятой на вооружение ВСУ в 2014-2015 гг

    В четверг представители самопровозглашенной Луганской народной республики заявили, что завершен предусмотренный минскими соглашениями отвод от линии соприкосновения в Донбассе минометов калибра менее 120 миллиметров.

    "Отвод (минометов — ред.) начался именно на территории Луганской области. На местах командиры подразделений согласовывают свои действия с ОБСЕ. Они контролируют процесс отвода, контролируют площадки, на которые мы отводим. Сегодня-завтра этот процесс идет. Потом мы заявляем о том, что мы отвели вооружение, а именно минометы, и ОБСЕ приступает к процессу верификации… И если все будет хорошо, то мы готовы приступить к отводу вооружения в Донецкой области, но при условии выполнения всех заявленных условий", — сообщил Селезнев.

    Ранее штаб АТО сообщил, что в четверг Вооруженные силы Украины начнут трехдневный отвод минометов от линии разграничения в Луганской области.

    Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики начнут отвод вооружения калибром менее 100 миллиметров с 18 октября.

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