Вооруженные силы начали отвод минометов в Луганской области - Генштаб ВСУ

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. Украинские силовики приступили к отводу минометов в Луганской области, заявил РИА Новости в четверг официальный представитель Генштаба вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

В четверг представители самопровозглашенной Луганской народной республики заявили, что завершен предусмотренный минскими соглашениями отвод от линии соприкосновения в Донбассе минометов калибра менее 120 миллиметров.

"Отвод (минометов — ред.) начался именно на территории Луганской области. На местах командиры подразделений согласовывают свои действия с ОБСЕ. Они контролируют процесс отвода, контролируют площадки, на которые мы отводим. Сегодня-завтра этот процесс идет. Потом мы заявляем о том, что мы отвели вооружение, а именно минометы, и ОБСЕ приступает к процессу верификации… И если все будет хорошо, то мы готовы приступить к отводу вооружения в Донецкой области, но при условии выполнения всех заявленных условий", — сообщил Селезнев.

Ранее штаб АТО сообщил, что в четверг Вооруженные силы Украины начнут трехдневный отвод минометов от линии разграничения в Луганской области.

Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики начнут отвод вооружения калибром менее 100 миллиметров с 18 октября.