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    Отвод вооружений калибра менее 100 мм от линии соприкосновения в ЛНР

    (обновлено: )12311
    Отвод вооружений калибра менее 100 мм от линии соприкосновения в Луганской области
    Отвод вооружений калибра менее 100 мм от линии соприкосновения в Луганской области
    Отвод вооружений калибра менее 100 мм от линии соприкосновения в Луганской области
    Отвод вооружений калибра менее 100 мм от линии соприкосновения в Луганской области
    Отвод вооружений калибра менее 100 мм от линии соприкосновения в Луганской области
    Отвод вооружений калибра менее 100 мм от линии соприкосновения в Луганской области
    Отвод вооружений калибра менее 100 мм от линии соприкосновения в Луганской области
    Отвод вооружений калибра менее 100 мм от линии соприкосновения в Луганской области
    Ополченцы Луганской народной республики грузят в автомашины ящики с 82-мм минометами, в рамках соглашения об отводе вооружений калибра менее 100 мм от линии соприкосновения в Луганской области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Отвод вооружений калибра менее 100 мм от линии соприкосновения в Луганской области
    Ополченцы Луганской народной республики готовятся к разбору и погрузке 82-мм минометов, в рамках соглашения об отводе вооружений калибра менее 100 мм от линии соприкосновения в Луганской области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Отвод вооружений калибра менее 100 мм от линии соприкосновения в Луганской области
    Сотрудники ОБСЕ наблюдают за ополченцами Луганской народной республики, которые разбирают и укладывают в ящики 82-мм минометы, в рамках соглашения об отводе вооружений калибра менее 100 мм от линии соприкосновения в Луганской области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Отвод вооружений калибра менее 100 мм от линии соприкосновения в Луганской области
    Сотрудники ОБСЕ наблюдают за ополченцами Луганской народной республики, которые разбирают и укладывают в ящики 82-мм минометы, в рамках соглашения об отводе вооружений калибра менее 100 мм от линии соприкосновения в Луганской области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Отвод вооружений калибра менее 100 мм от линии соприкосновения в Луганской области
    Ополченцы Луганской народной республики разбирают и грузят в автомашины 82-мм минометы, в рамках соглашения об отводе вооружений калибра менее 100 мм от линии соприкосновения в Луганской области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Отвод вооружений калибра менее 100 мм от линии соприкосновения в Луганской области
    Ополченцы Луганской народной республики разбирают и грузят в автомашины 82-мм минометы, в рамках соглашения об отводе вооружений калибра менее 100 мм от линии соприкосновения в Луганской области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Отвод вооружений калибра менее 100 мм от линии соприкосновения в Луганской области
    Ополченцы Луганской народной республики разбирают и грузят в автомашины 82-мм минометы, в рамках соглашения об отводе вооружений калибра менее 100 мм от линии соприкосновения в Луганской области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Ополченцы Луганской народной республики грузят в автомашины ящики с 82-мм минометами, в рамках соглашения об отводе вооружений калибра менее 100 мм от линии соприкосновения в Луганской области.

    Ополченцы Луганской народной республики отвели 82-мм минометы в рамках соглашения об отводе вооружений калибра менее 100 мм от линии соприкосновения в Луганской области.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. С начала конфликта погибли по меньшей мере 8050 человек, сообщил 29 сентября помощник генерального секретаря ООН Иван Шимонович. По информации начальника главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игоря Воронченко, потери ВСУ с начала проведения военной операции составили 1915 человек.

    Смотрите фотоленту: Отвод техники ЛНР от линии разграничения в Луганской области

    Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в частности, в ходе встреч контактной группы в Минске. Во вторник, 29 сентября, состоялось парафирование соглашения об отводе в Донбассе вооружений калибром менее 100 миллиметров. Соглашение оформлено в виде дополнения к комплексу мер от 12 февраля 2015 года. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик также заявил, что подгруппа по политическим вопросам по Украине будет встречаться в октябре каждую неделю.

    Смотрите фотоленту: Отвод украинских танков в Луганской области

    Власти ЛНР 3 октября приступили к отводу от линии соприкосновения в Донбассе вооружений калибром до 100 миллиметров. Власти ДНР заявили, что намерены начать отвод вооружений во второй половине октября. Процесс отвода разделен на два этапа и продлится 41 сутки. Перед началом практической фазы стороны передали представителям ОБСЕ списки вооружения и техники, которая будет перемещена в определении районы на расстояние не менее 15 километров от линии соприкосновения. 

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