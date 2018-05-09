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    Киев

    В киевском метро обнаружили труп посреди платформы

    (обновлено: )131
    Труп мужчины обнаружили в среду на платформе станции столичного метро "Кловская". На месте работают медики и правоохранители. Подробностей пока нет.
    Труп посреди платформы станции метро Кловская в Киеве
    facebook.com/serg.kharchenko

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Пассажиры на платформе станции метро "Кловская" в Киеве обнаружили труп мужчины, сообщил очевидец Сергей Харченко.

    "Метро "Кловская". На станции медики и полиция. Оформляют бумаги. На платформе лежит тело мужчины",  — написал он на своей странице в Facebook.

    По его словам, в настоящее время подробностей пока.

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    В конце апреля в Киеве рядом со входом на станцию метро "Голосеевская" был обнаружен труп неизвестного мужчины, его ударили ножом в сердце.

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