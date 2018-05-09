В киевском метро обнаружили труп посреди платформы

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Пассажиры на платформе станции метро "Кловская" в Киеве обнаружили труп мужчины, сообщил очевидец Сергей Харченко.

"Метро "Кловская". На станции медики и полиция. Оформляют бумаги. На платформе лежит тело мужчины", — написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, в настоящее время подробностей пока.

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В конце апреля в Киеве рядом со входом на станцию метро "Голосеевская" был обнаружен труп неизвестного мужчины, его ударили ножом в сердце.