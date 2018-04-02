В Черкассах в сугробе обнаружили труп

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Тело мужчины обнаружили на улице 30-летия Победы в Черкассах, сообщает в понедельник местное издание Про Все со ссылкой на патрульную полицию.

Правоохранители, прибывшие на вызов, опросили свидетелей и вызвали следственно-оперативную группу.

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Когда тело мужчины извлекли из снега, было установлено, что это житель областного центра, 1978 года рождения. Он числился без вести пропавшим с 1 марта 2018 года.

Ранее на пляже "Отрада" в Одессе было найдено бездыханное тело пожилой женщины. Установлено, что умершей было 67 лет.