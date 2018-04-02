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    В Черкассах в сугробе обнаружили труп

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    По данным местного издания, которое ссылается на патрульную службу, тело мужчины было извлечено из снега. Им оказался житель Черкасс, числившийся пропавшим без вести с 1 марта.
    Тело мужчины, обнаруженное в сугробе в Черкассах
    provce.ck.ua

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Тело мужчины обнаружили на улице 30-летия Победы в Черкассах, сообщает в понедельник местное издание Про Все со ссылкой на патрульную полицию.

    Правоохранители, прибывшие на вызов, опросили свидетелей и вызвали следственно-оперативную группу.

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    Когда тело мужчины извлекли из снега, было установлено, что это житель областного центра, 1978 года рождения. Он числился без вести пропавшим с 1 марта 2018 года.

    Ранее на пляже "Отрада" в Одессе было найдено бездыханное тело пожилой женщины. Установлено, что умершей было 67 лет.

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