наверх
01.04.201804:53
Курсы валют НБУ
  • USD26.540.00
  • EUR32.700.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Ротвейлер покусал киевлянина и помог найти труп в его квартире

    (обновлено: )77
    Полиция Киева разбирается в запутанной истории, которая произошла в Соломенском районе столицы. По словам свидетелей, в квартире мужчины, пострадавшего от укуса соседской собаки, найден труп.
    Полиция Киева на месте происшествия
    Фото dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. В Киеве вечером в субботу, 31 марта, в одной из квартир в Соломенском районе был найден труп.

    Во Львове девушка устроила поножовщину, ранив двух парней
    Фото: Igor Zinkevych в Facebook
    Кровь рекой. Эпидемия поножовщины и криминала в Украине

    Перед этим владельца квартиры искусала соседская собака, после чего на место происшествия прибыла полиция.

    "Мужчина пришел к соседям из другого подъезда и начал громко стучать к ним в окна, а потом и в двери. Хозяин квартиры — Николай открыл дверь, но его ротвейлер укусил за ногу агрессивного гостя", — приводит dtp.kiev.ua рассказ свидетельницы — матери владельца собаки.

    По ее словам, в квартире пострадавшего найден труп. Правда, покусанного мужчину забрала скорая, а хозяина ротвейлера полиция увезла в наручниках в райотдел.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Опубликовано видео эвакуации из кинотеатра после начала пожара в ТЦ "Зимняя вишня"
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Депутат Верховной Рады Надежда Савченко
    Арест Савченко: следствие, суд