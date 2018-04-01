Ротвейлер покусал киевлянина и помог найти труп в его квартире

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КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. В Киеве вечером в субботу, 31 марта, в одной из квартир в Соломенском районе был найден труп.

Перед этим владельца квартиры искусала соседская собака, после чего на место происшествия прибыла полиция.

"Мужчина пришел к соседям из другого подъезда и начал громко стучать к ним в окна, а потом и в двери. Хозяин квартиры — Николай открыл дверь, но его ротвейлер укусил за ногу агрессивного гостя", — приводит dtp.kiev.ua рассказ свидетельницы — матери владельца собаки.

По ее словам, в квартире пострадавшего найден труп. Правда, покусанного мужчину забрала скорая, а хозяина ротвейлера полиция увезла в наручниках в райотдел.