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    В Одесской области стая бездомных собак набросилась на девочку

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    Жители села Светлое Одесской области сообщают о стае диких собак, которые напали на школьницу, возвращавшуюся домой. По неофициальной информации, ребенку наложили 100 швов на раны.
    Бродячие собаки
    Фото facebook.com/demchyk.ruslan/

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. В селе Светлое Одесской области стая бездомных собак напала на шестилетнюю девочку, которая возвращалась из школы.

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    О происшествии сообщил пользователь Facebook Руслан Демчук, по его словам, собаки напали на ребенка днем 23 марта.

    "Девочку в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, ей наложили более 100 швов", — говорится в сообщении.

    По словам Демчука, местные жители многократно обращались в Александровский сельсовет с просьбой решить вопрос с большим количеством бездомных собак. Спустя сутки после нападения якобы представители сельсовета попытались отравить диких собак.

    Ранее сообщалось, что на окраине города Харцызск Донецкой области стая собак растерзала и загрызла до смерти 12-летнюю девочку.

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