В Одесской области стая бездомных собак набросилась на девочку

Фото facebook.com/demchyk.ruslan/

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. В селе Светлое Одесской области стая бездомных собак напала на шестилетнюю девочку, которая возвращалась из школы.

О происшествии сообщил пользователь Facebook Руслан Демчук, по его словам, собаки напали на ребенка днем 23 марта.

"Девочку в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, ей наложили более 100 швов", — говорится в сообщении.

По словам Демчука, местные жители многократно обращались в Александровский сельсовет с просьбой решить вопрос с большим количеством бездомных собак. Спустя сутки после нападения якобы представители сельсовета попытались отравить диких собак.

Ранее сообщалось, что на окраине города Харцызск Донецкой области стая собак растерзала и загрызла до смерти 12-летнюю девочку.