В Киеве нашли труп ребенка

ГУНП в Киеве

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Правоохранители Киева устанавливают обстоятельства смерти ребенка, которого во вторник нашли в мусорном контейнере, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

Как уточняется, тело младенца нашли на территории завода по переработке вторичного сырья.

"В дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение от работника мусороперерабатывающего завода, который обнаружил в контейнере мертвого ребенка", — говорится в сообщении.

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Сейчас на месте просишествия работают следственно-оперативные группы территориального и Главного управлений.

Сведения о событии зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства. Причину смерти младенца установит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в Бердичеве Житомирской области восемь человек погибли в одном из частных домостроений, среди погибших — двое детей. По предварительным данным, причиной гибели людей в Бердичеве стало отравление угарным газом.