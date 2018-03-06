В Одессе возле тренажерного зала нашли труп россиянки

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. В Одессе в понедельник на Генерала Петрова нашли труп женщины, пишет Odessa.online.

Как сообщил сожитель умершей, женщина была россиянкой. Мужчина нашел тело недалеко от тренажерного клуба "Смайл", где его подруга назначила ему встречу.

odessa.online В Одессе нашли мертвой девушку

На месте работает следственно оперативная группа. По мнению сожителя, женщина могла скончаться от передозировки наркотиками.

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