В Одессе возле тренажерного зала нашли труп россиянки

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. В Одессе в понедельник на Генерала Петрова нашли труп женщины, пишет Odessa.online.
Как сообщил сожитель умершей, женщина была россиянкой. Мужчина нашел тело недалеко от тренажерного клуба "Смайл", где его подруга назначила ему встречу.
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На месте работает следственно оперативная группа. По мнению сожителя, женщина могла скончаться от передозировки наркотиками.
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