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    В Одессе возле тренажерного зала нашли труп россиянки

    (обновлено: )27301
    Женщина была найдена возле тренажерного зала, где она назначила встречу своему сожителю. Предварительно, она могла скончаться от передозировки наркотиками.
    В Одессе нашли мертвой девушку
    odessa.online

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. В Одессе в понедельник на Генерала Петрова нашли труп женщины, пишет Odessa.online.

    Как сообщил сожитель умершей, женщина была россиянкой. Мужчина нашел тело недалеко от тренажерного клуба "Смайл", где его подруга назначила ему встречу.

    odessa.online
    В Одессе нашли мертвой девушку

    На месте работает следственно оперативная группа. По мнению сожителя, женщина могла скончаться от передозировки наркотиками.

    Несколько дней назад в Киеве нашли трупы двух мужчин, погибших при загадочных обстоятельствах.

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