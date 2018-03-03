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    Киев

    В Киеве нашли трупы двух мужчин, погибших при загадочных обстоятельствах

    (обновлено: )618
    Сообщается, что мужчина скончался на остановке общественного транспорта, а 16-летний парень совершил суицид.
    На месте ЧП в Киеве
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. В Днепровском районе Киева в субботу были обнаружены два мужских тела.

    "Смерть на остановке. Киев. Улица Райдужная на остановке, возле 265 школы труп. Мужчина. Говорят, сердце. Скорая и полиция на мести. Ждут СОГ. В 500 метрах оттуда еще один труп, парень, падение с высоты, суицид", — сообщает dtp.kiev.ua.

    По информации портала, погибшему парню было 16 лет.

    dtp.kiev.ua
    На месте ЧП в Киеве
    dtp.kiev.ua
    На месте ЧП в Киеве

    Ранее сообщалось, что полиция Хмельницкой области объявила подозрение 38-летнему мужчине, который в октябре 2017 убил мать. Погибшую женщину в доме обнаружили лишь в конце февраля 2018.

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