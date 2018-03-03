В Киеве нашли трупы двух мужчин, погибших при загадочных обстоятельствах

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. В Днепровском районе Киева в субботу были обнаружены два мужских тела.

"Смерть на остановке. Киев. Улица Райдужная на остановке, возле 265 школы труп. Мужчина. Говорят, сердце. Скорая и полиция на мести. Ждут СОГ. В 500 метрах оттуда еще один труп, парень, падение с высоты, суицид", — сообщает dtp.kiev.ua.

По информации портала, погибшему парню было 16 лет.

dtp.kiev.ua На месте ЧП в Киеве

dtp.kiev.ua На месте ЧП в Киеве

Ранее сообщалось, что полиция Хмельницкой области объявила подозрение 38-летнему мужчине, который в октябре 2017 убил мать. Погибшую женщину в доме обнаружили лишь в конце февраля 2018.