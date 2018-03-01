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    Происшествия

    Сбил и скрылся. Под Львовом на трассе нашли труп

    (обновлено: )22402
    В полиции предполагают, что неизвестный водитель сбил мужчину насмерть на трассе Львов - Рава-Русская возле Львова.
    На месте ЧП под Львовом
    Игорь Зинкевич

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. На обочине дороги у села Малехив на трассе Львов — Рава-Русская возле Львова обнаружили тело мужчины.

    Предположительно, мужчину сбил автомобиль и скрылся с места преступления.

    "Тело неизвестного мужчины заметили на обочине трассы на выезде из Львова около 7 утра, уточнила пресс-секретарь полиции Светлана Добровольская. На месте работают следователи, которые устанавливают личность и обстоятельства гибели", — сообщает ZAXID.NET

    Полиция просит откликнуться возможных очевидцев ДТП.

    ГСЧС Украины сообщал ранее, что в восьми регионах власти и спасатели ограничили въезд крупногабаритного транспорта из-за сложных погодных условий и снегопадов.

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