Сбил и скрылся. Под Львовом на трассе нашли труп

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. На обочине дороги у села Малехив на трассе Львов — Рава-Русская возле Львова обнаружили тело мужчины.

Предположительно, мужчину сбил автомобиль и скрылся с места преступления.

"Тело неизвестного мужчины заметили на обочине трассы на выезде из Львова около 7 утра, уточнила пресс-секретарь полиции Светлана Добровольская. На месте работают следователи, которые устанавливают личность и обстоятельства гибели", — сообщает ZAXID.NET

Полиция просит откликнуться возможных очевидцев ДТП.

ГСЧС Украины сообщал ранее, что в восьми регионах власти и спасатели ограничили въезд крупногабаритного транспорта из-за сложных погодных условий и снегопадов.