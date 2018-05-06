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    Киев

    В Киеве сбили патрульного, проверявшего документы на дороге

    (обновлено: )120
    По словам очевидцев, автомобиль Mercedes Vito двигался по улице Богатырской в сторону станции метро "Почайна", его остановил экипаж патрульной полиции. В то же время водитель-женщина на Skoda Octavia зацепила приоткрытую дверь Vito и сбила патрульного.
    В Киеве водитель-женщина сбила полицейского, проверявшего документы
    Facebook dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В Киеве на Оболони автомобиль Skoda сбил полицейского, проверявшего документы у водителя Mercedes, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

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    По словам очевидцев, автомобиль Mercedes Vito двигался по улице Богатырской в сторону станции метро "Почайна" (бывшая "Петровка"), его остановил экипаж патрульной полиции в районе завода "Оболонь".

    "В ходе проверки документов в этом же направлении ехала Skoda Octavia. По неизвестным причинам водитель-женщина зацепила приоткрытую дверь Vito и сбила патрульного. От удара дверь машины вывернуло в обратную сторону, а полицейский упал и получил травмы", — говорится в сообщении.

    До прибытия скорой пострадавшему оказали первую помощь коллеги и очевидцы. Полицейский госпитализирован в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и травмой руки. На месте работают экипажи патрульной полиции, ожидают следственно-оперативную группу.

    Facebook dtp.kiev.ua
    В Киеве водитель-женщина сбила полицейского, проверявшего документы

    Ранее сообщалось, что на Большой окружной дороге в Святошинском районе Киева в субботу произошло смертельное ДТП с участием такси UBER.

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