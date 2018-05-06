В Киеве сбили патрульного, проверявшего документы на дороге

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В Киеве на Оболони автомобиль Skoda сбил полицейского, проверявшего документы у водителя Mercedes, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

По словам очевидцев, автомобиль Mercedes Vito двигался по улице Богатырской в сторону станции метро "Почайна" (бывшая "Петровка"), его остановил экипаж патрульной полиции в районе завода "Оболонь".

"В ходе проверки документов в этом же направлении ехала Skoda Octavia. По неизвестным причинам водитель-женщина зацепила приоткрытую дверь Vito и сбила патрульного. От удара дверь машины вывернуло в обратную сторону, а полицейский упал и получил травмы", — говорится в сообщении.

До прибытия скорой пострадавшему оказали первую помощь коллеги и очевидцы. Полицейский госпитализирован в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и травмой руки. На месте работают экипажи патрульной полиции, ожидают следственно-оперативную группу.

Facebook dtp.kiev.ua В Киеве водитель-женщина сбила полицейского, проверявшего документы

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