В Киеве на Набережном шоссе столкнулись три авто, есть пострадавшие

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. В Киеве произошло ДТП с пострадавшими на Набережном шоссе: столкнулись три автомобиля, женщину с подозрением на черепно-мозговую травму увезла скорая.

dtp.kiev.ua На месте ДТП в Киеве

"Три автомобиля — Skoda Rapid, Volkswagen Caddy и Mitsubishi Lancer — двигались в сторону Подола в крайней левой полосе. По ходу движения образовался затор, водитель Skoda начал тормозить, в это время на изменение скоростного движения не успел среагировать Mitsubishi Lancer, в результате чего врезался в Volkswagen. «Фольц» пытался уйти от удара и ударил Skoda Rapid в крайнюю правую фару. В результате аварии пострадали все пассажиры Mitsubishi Lancer, включая водителя. Госпитализировали жену водителя с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и травму плечевого сустава. Также незначительные травмы получили теща и дочка водителя, которые от госпитализации отказались", — сообщает Информатор с места события.

На месте ДТП работает патрульная полиция, следственно-оперативная группа, также выезжала скорая помощь. В результате аварии образовалась пробка со стороны моста Метро в сторону Подола.

Напомним, утром во вторник в Металлургическом районе Кривого Рога столкнулись легковое авто, маршрутка и автобус, который перевозил работников предприятия "Кривой Рог Арселлор Миттал". По последним данным, погибли 10 человек, еще более десятки людей пострадали.