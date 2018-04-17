наверх
17.04.201817:30
Курсы валют НБУ
  • USD26.09- 0.04
  • EUR32.27+ 0.09
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве на Набережном шоссе столкнулись три авто, есть пострадавшие

    (обновлено: )7310
    В результате столкновения трех автомобилей образовалась пробка со стороны моста Метро в сторону Подола.
    На месте ДТП в Киеве
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. В Киеве произошло ДТП с пострадавшими на Набережном шоссе: столкнулись три автомобиля, женщину с подозрением на черепно-мозговую травму увезла скорая.

    dtp.kiev.ua
    На месте ДТП в Киеве

    "Три автомобиля — Skoda Rapid, Volkswagen Caddy и Mitsubishi Lancer — двигались в сторону Подола в крайней левой полосе. По ходу движения образовался затор, водитель Skoda начал тормозить, в это время на изменение скоростного движения не успел среагировать Mitsubishi Lancer, в результате чего врезался в Volkswagen. «Фольц» пытался уйти от удара и ударил Skoda Rapid в крайнюю правую фару. В результате аварии пострадали все пассажиры Mitsubishi Lancer, включая водителя. Госпитализировали жену водителя с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и травму плечевого сустава. Также незначительные травмы получили теща и дочка водителя, которые от госпитализации отказались", — сообщает Информатор с места события.

    На месте ДТП работает патрульная полиция, следственно-оперативная группа, также выезжала скорая помощь. В результате аварии образовалась пробка со стороны моста Метро в сторону Подола.

    Напомним, утром во вторник в Металлургическом районе Кривого Рога столкнулись легковое авто, маршрутка и автобус, который перевозил работников предприятия "Кривой Рог Арселлор Миттал". По последним данным, погибли 10 человек, еще более десятки людей пострадали.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Масштабная Авария в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Масштабное ДТП в Кривом Роге
    Удары по Сирии
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Судовое заседание по делу Бузины
    Три года после убийства Бузины: виновные не наказаны
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Столкновения в Ереване. Оппозиция против Саргсяна