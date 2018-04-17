ДТП на трассе Киев-Одесса: бензовоз врезался в сотрудников дорожной службы

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. На 187 километре трассы Киев — Одесса произошло жуткое ДТП.

Как сообщает dtp.kiev.ua, бензовоз врезался в сотрудников дорожной службы и опрокинул спецтранспорт.

По предварительным данным, есть жертвы и пострадавшие.

dtp.kiev.ua ДТП на трассе Киев - Одесса

Напомним, утром во вторник в Металлургическом районе Кривого Рога столкнулись легковое авто, маршрутка и автобус, который перевозил работников предприятия "Кривой Рог Арселлор Миттал". По последним данным, погибли 10 человек, еще более десятки людей пострадали.