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    ДТП на трассе Киев-Одесса: бензовоз врезался в сотрудников дорожной службы

    (обновлено: )15401
    Сообщается, что на 187 километре трассы Киев - Одесса, бензовоз врезался в сотрудников дорожной службы и опрокинул спецтранспорт.
    ДТП на трассе Киев - Одесса
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. На 187 километре трассы Киев — Одесса произошло жуткое ДТП.

    Как сообщает dtp.kiev.ua, бензовоз врезался в сотрудников дорожной службы и опрокинул спецтранспорт.

    По предварительным данным, есть жертвы и пострадавшие.

    dtp.kiev.ua
    ДТП на трассе Киев - Одесса

    Напомним, утром во вторник в Металлургическом районе Кривого Рога столкнулись легковое авто, маршрутка и автобус, который перевозил работников предприятия "Кривой Рог Арселлор Миттал". По последним данным, погибли 10 человек, еще более десятки людей пострадали.

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