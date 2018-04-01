наверх
01.04.201816:03
Курсы валют НБУ
  • USD26.540.00
  • EUR32.700.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    ДТП с представителем посольства РФ в Киеве. Появился комментарий полиции

    (обновлено: )34902
    В полиции сообщили, что водитель автомобиля с дипломатическими номерами показал карточку сотрудника посольства РФ, в связи с чем патрульные не могли составить на него протокол об административном нарушении.
    На месте ДТП с участием представителя посольства РФ в Киеве
    facebook.com/KyivOperativ

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало сообщил, что водитель автомобиля с дипломатическими номерами посольства РФ не справился с управлением в Киеве и врезался в припаркованный автомобиль.

    В Киеве дипломатическое авто РФ разбилось возле российского Сбербанка
    Фото "Киев Оперативный"
    В Киеве дипломатическое авто РФ разбилось возле российского "Сбербанка"

    "Он (водитель автомобиля с дипномерами — Ред.) показал карточку сотрудника посольства РФ, в связи с чем патрульные не могли составить на него протокол об административном нарушении, но они детально описали суть события в рапорте, копия которого будет передана в Министерство иностранных дел Украины", — сказал Тракало в эфире "112 Украина".

    Он также сообщил, что водителя не задерживали.

    Ранее СМИ сообщили, что в ночь на воскресенье на улице Нижний Вал произошла авария с участием автомобиля дипломатического представительства России: автомобиль Volkswagen врезался в припаркованный автомобиль-такси KIA. Указывается, что водитель автомобиля диппредставительства был в состоянии алкогольного опьянения. В пресс-службе дипломатического ведомства сообщили РИА Новости, что факт ДТП был, и "случай рядовой". Информацию о том, что сотрудник посольства РФ был под воздействием алкоголя, в посольстве не подтвердили.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Завершение реконструкции шпиля здания МИД РФ
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Владимир Гройсман
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Рассмотрение апелляции по делу Н. Савченко в Киеве
    Арест Савченко: следствие, суд