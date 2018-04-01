ДТП с представителем посольства РФ в Киеве. Появился комментарий полиции

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало сообщил, что водитель автомобиля с дипломатическими номерами посольства РФ не справился с управлением в Киеве и врезался в припаркованный автомобиль.

"Он (водитель автомобиля с дипномерами — Ред.) показал карточку сотрудника посольства РФ, в связи с чем патрульные не могли составить на него протокол об административном нарушении, но они детально описали суть события в рапорте, копия которого будет передана в Министерство иностранных дел Украины", — сказал Тракало в эфире "112 Украина".

Он также сообщил, что водителя не задерживали.

Ранее СМИ сообщили, что в ночь на воскресенье на улице Нижний Вал произошла авария с участием автомобиля дипломатического представительства России: автомобиль Volkswagen врезался в припаркованный автомобиль-такси KIA. Указывается, что водитель автомобиля диппредставительства был в состоянии алкогольного опьянения. В пресс-службе дипломатического ведомства сообщили РИА Новости, что факт ДТП был, и "случай рядовой". Информацию о том, что сотрудник посольства РФ был под воздействием алкоголя, в посольстве не подтвердили.