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    Киев

    Посольство России в Киеве прокомментировало ДТП с его представителем

    (обновлено: )26101
    В пресс-службе дипломатического ведомства сообщили РИА Новости, что факт ДТП был, и "случай рядовой". Информацию о том, что сотрудник посольства РФ был под воздействием алкоголя, в посольстве не подтвердили.
    В Киеве дипломатическое авто РФ разбилось возле российского Сбербанка
    Фото "Киев Оперативный"

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП с участием представителя посольства РФ в Киеве, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипломатического ведомства.

    Ранее СМИ сообщили, что в ночь на воскресенье на улице Нижний Вал произошла авария с участием автомобиля дипломатического представительства России: автомобиль Volkswagen врезался в припаркованный автомобиль-такси KIA. Указывается, что водитель автомобиля диппредставительства был в состоянии алкогольного опьянения.

    "Да, ДТП было, факт можем подтвердить. Случай рядовой, полиция устанавливает степень вины участников", — рассказали в пресс-службе посольства.

    Информацию о том, что сотрудник посольства был под воздействием алкоголя, в посольстве не подтвердили.

    Фото "Киев Оперативный"
    В Киеве дипломатическое авто РФ разбилось возле российского "Сбербанка"

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