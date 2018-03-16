МВД усилило наряды полиции и Нацгвардии в Киеве

КИЕВ, 16 мар - РИА Новости Украина. Правоохранители усилили охрану Киева с целью недопущения попыток дестабилизации ситуации в городе, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"С сегодняшнего дня о безопасности киевлян и гостей столицы заботятся дополнительные усиленные наряды Национальной полиции и Национальной гвардии. К круглосуточному патрулированию привлечены подразделения патрульной полиции, превентивного блока, кинологи и военнослужащие Нацгвардии, а также антиконфликтные группы", - говорится в сообщении МВД в Facebook.

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Ранее националисты заявили, что намерены блокировать российские дипломатические учреждения в Украине 18 марта, чтобы не допустить голосования на выборах президента РФ. МВД Украины заявило, что не пустит россиян в диппредставительства РФ для участия в выборах президента.

Кроме того, в Киеве в воскресенье сторонники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили проведут "всеукраинский марш" с требованием отставки президента страны Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова и генпрокурора Юрия Луценко.