наверх
16.03.201820:37
Курсы валют НБУ
  • USD26.01+ 0.10
  • EUR32.18+ 0.10
Рубрики
Ещё
    Киев

    МВД усилило наряды полиции и Нацгвардии в Киеве

    Тема:

    Выборы президента РФ: ситуация в Украине (27)

    (обновлено: )37501
    К круглосуточному патрулированию привлечены подразделения патрульной полиции, превентивного блока, кинологи и военнослужащие Нацгвардии, а также антиконфликтные группы, сообщили в министерстве.
    МВД заявило об усилении нарядов полиции и Нацгвардии в Киеве
    МВД в Facebook

    КИЕВ, 16 мар - РИА Новости Украина. Правоохранители усилили охрану Киева с целью недопущения попыток дестабилизации ситуации в городе, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

    "С сегодняшнего дня о безопасности киевлян и гостей столицы заботятся дополнительные усиленные наряды Национальной полиции и Национальной гвардии. К круглосуточному патрулированию привлечены подразделения патрульной полиции, превентивного блока, кинологи и военнослужащие Нацгвардии, а также антиконфликтные группы", - говорится в сообщении МВД в Facebook.

    Ранее националисты заявили, что намерены блокировать российские дипломатические учреждения в Украине 18 марта, чтобы не допустить голосования на выборах президента РФ. МВД Украины заявило, что не пустит россиян в диппредставительства РФ для участия в выборах президента.

    Кроме того, в Киеве в воскресенье сторонники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили проведут "всеукраинский марш" с требованием отставки президента страны Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова и генпрокурора Юрия Луценко.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Бортник: Савченко била по войне — больному месту власти
    Савченко: что ждет героя Украины в Украине
    Палатка, покрывающая скамейку, где обнаружили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Газовая конфорка
    Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Информационный экран в здании Центральной избирательной комиссии РФ в Москве. Архивное фото
    Выборы президента РФ: ситуация в Украине