Нацгвардия будет охранять хранилище отработавшего ядерного топлива

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КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины принял решение добавить центральное хранилище отработавшего ядерного топлива в перечень объектов, охраняемых Национальной гвардией Украины, говорится в постановлении правительства №162 от 14 марта.

Согласно сопроводительной информации к постановлению, правительство расширило перечень ядерных объектов, подлежащих охране Национальной гвардией.

При этом уточняется, что "реализация постановления позволит обеспечить осуществление охраны и обороны ядерной установки второго уровня физической защиты централизованного хранилища для хранения отработавшего ядерного топлива реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций Национальной гвардией соответствии с требованиями законодательства".

В ноябре 2017 года "Энергоатом" и американская Holtec начали строительство хранилища отработавшего ядерного топлива в Чернобыльской зоне. Тогда власти Украины заявили, что после его запуска, запланированного на 2020 год, страна станет независимой в вопросе переработки отработавшего ядерного топлива. Проблема хранения такого топлива на Украине обострилась после разрыва экономических отношений с РФ, куда его отправляли на хранение в предыдущие годы. Сейчас украинские АЭС им переполнены.