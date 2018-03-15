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    Нацгвардия будет охранять хранилище отработавшего ядерного топлива

    (обновлено: )52
    Согласно решению Кабинета министров, Нацгвардия будет охранять центральное хранилище отработавшего ядерного топлива.
    Хранилище отработанного ядерного топлива. Архивное фото
    facebook.com/minpryrody

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины принял решение добавить центральное хранилище отработавшего ядерного топлива в перечень объектов, охраняемых Национальной гвардией Украины, говорится в постановлении правительства №162 от 14 марта.

    Новое хранилище отработанного ядерного топлива
    facebook.com/minpryrody
    Строительство ядерного хранилища: и хочется, и колется

    Согласно сопроводительной информации к постановлению, правительство расширило перечень ядерных объектов, подлежащих охране Национальной гвардией.

    При этом уточняется, что "реализация постановления позволит обеспечить осуществление охраны и обороны ядерной установки второго уровня физической защиты централизованного хранилища для хранения отработавшего ядерного топлива реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций Национальной гвардией соответствии с требованиями законодательства".

    В ноябре 2017 года "Энергоатом" и американская Holtec начали строительство хранилища отработавшего ядерного топлива в Чернобыльской зоне. Тогда власти Украины заявили, что после его запуска, запланированного на 2020 год, страна станет независимой в вопросе переработки отработавшего ядерного топлива. Проблема хранения такого топлива на Украине обострилась после разрыва экономических отношений с РФ, куда его отправляли на хранение в предыдущие годы. Сейчас украинские АЭС им переполнены.

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