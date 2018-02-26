В киевском метро объяснили причину сбоя в работе

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. В Киеве возобновлена работа "красной ветки" метро, проблемы возникли в связи с неисправностью поезда. Об этом сообщает КП ''Киевский метрополитен'' в официальном Twitter-аккаунте.

"Метро работает в обычном режиме. Из-за технеисправности поезда была задержка 2 минуты", — говорится в сообщении.

Метро працює у звичайному режимі. Через технесправність поїзда була затримка 2 хвилини. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 26 февраля 2018 г.

Ранее очевидцы сообщили, что "красная ветка" столичного метрополитена временно закрыта. Дежурная просила пассажиров воспользоваться наземным транспортом.

Напомним, 18 февраля пресс-служба киевского управления полиции сообщила, что полицейские проверяют данные о минировании шести станций метро в Киеве, проводилась эвакуация, станции закрыли. СМИ сообщали, что было закрыто более шести станций. Правоохранители сообщили, что не нашли взрывчатку.