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    В мире

    В Перу автобус рухнул в 200-метровую пропасть, погибли тридцать человек

    (обновлено: )4201
    Власти Перу официально подтвердили масштабную автокатастрофу на Панамериканском шоссе в регионе Арекипа. Водитель автобуса не справился с управлением и пассажирский транспорт упал с высоты в 200 метров.
    В Перу автобус рухнул в пропасть
    Фото peru21.pe

    КИЕВ, 21 фев – РИА Новости Украина. Пассажирский автобус упал в пропасть в Перу в среду утром, погибли не менее 30 человек, сообщает портал Peru21.

    По предварительным данным, водитель потерял контроль над управлением, и автобус съехал с Панамериканского шоссе в регионе Арекипа.

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    Министерство здравоохранения Перу сообщило, что еще 22 человека получили ранения.

    Фото peru21.pe
    В Перу автобус рухнул в пропасть

    Автобус упал с высоты примерно 200 метров. Свои соболезнования семьям погибших уже выразил президент страны Педро Кучински.

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    Ранее в результате столкновения автобуса с грузовой фурой в 70 километрах от перуанской столицы Лимы погибли 48 человек. Авария произошла на участке серпантина, известного как "Поворот дьявола".

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