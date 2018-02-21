В Перу автобус рухнул в 200-метровую пропасть, погибли тридцать человек

Фото peru21.pe

КИЕВ, 21 фев – РИА Новости Украина. Пассажирский автобус упал в пропасть в Перу в среду утром, погибли не менее 30 человек, сообщает портал Peru21.

По предварительным данным, водитель потерял контроль над управлением, и автобус съехал с Панамериканского шоссе в регионе Арекипа.

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Министерство здравоохранения Перу сообщило, что еще 22 человека получили ранения.

Фото peru21.pe В Перу автобус рухнул в пропасть

Автобус упал с высоты примерно 200 метров. Свои соболезнования семьям погибших уже выразил президент страны Педро Кучински.

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Ранее в результате столкновения автобуса с грузовой фурой в 70 километрах от перуанской столицы Лимы погибли 48 человек. Авария произошла на участке серпантина, известного как "Поворот дьявола".