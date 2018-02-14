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    Киев

    "Ноу-хау у мэрии?". Киевляне получили платежки с молитвой грешника

    (обновлено: )54721
    Жительница Киева возмущена тем, что вместе с квитанцией на оплату электроэнергии получила молитву грешника. Она добавила, что рекламные листовки постоянно кидают в почтовые ящики, но они ни разу не оказывались внутри платежки.
    Абонентская книжка по оплате за электроэнергию в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Жители Киева получили вместе с квитанциями на оплату электроэнергии листовку с покаянными молитвами, пишет издание "Вести".

    Инцидент произошел в микрорайоне Борщаговка.

    Счета ЖКХ
    Украинское фото
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    "Эта литература пришла не просто вместе с платежкой. "Молитва грешника" была аккуратно вложена в платежку от "Киевэнерго", — сообщила жительница дома на проспекте Курбаса Елизавета Боженко.

    Она отметила, что рекламные листовки постоянно кидают в почтовые ящики, но они ни разу не оказывались внутри платежки.

    "Это такое ноу-хау у мэрии — призывать к оплате? А если у меня другое вероисповедание? И вообще, почему мне кто-то что-то навязывает", — возмутилась Боженко.

    В свою очередь в пресс-службе "Киевэнерго" заявили о непричастности к произошедшему.

    "Можно предположить, что платежки были вскрыты. Следовательно, брошюры туда вложили уже после их формирования компанией. Мы обязательно проведем служебное расследование", — заявили в пресс-службе.

    vesti-ukr.com
    Платежки с вложенной молитвой грешника в Киеве

    Ранее в Киеве изъяли посылки на имя Дона Карлеоне. Товар был изъят, а также составлен протокол за предоставление таможне неправдивых ведомостей.

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