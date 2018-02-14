"Ноу-хау у мэрии?". Киевляне получили платежки с молитвой грешника

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Жители Киева получили вместе с квитанциями на оплату электроэнергии листовку с покаянными молитвами, пишет издание "Вести".

Инцидент произошел в микрорайоне Борщаговка.

"Эта литература пришла не просто вместе с платежкой. "Молитва грешника" была аккуратно вложена в платежку от "Киевэнерго", — сообщила жительница дома на проспекте Курбаса Елизавета Боженко.

Она отметила, что рекламные листовки постоянно кидают в почтовые ящики, но они ни разу не оказывались внутри платежки.

"Это такое ноу-хау у мэрии — призывать к оплате? А если у меня другое вероисповедание? И вообще, почему мне кто-то что-то навязывает", — возмутилась Боженко.

В свою очередь в пресс-службе "Киевэнерго" заявили о непричастности к произошедшему.

"Можно предположить, что платежки были вскрыты. Следовательно, брошюры туда вложили уже после их формирования компанией. Мы обязательно проведем служебное расследование", — заявили в пресс-службе.

vesti-ukr.com Платежки с вложенной молитвой грешника в Киеве

Ранее в Киеве изъяли посылки на имя Дона Карлеоне. Товар был изъят, а также составлен протокол за предоставление таможне неправдивых ведомостей.